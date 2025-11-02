NBA／傷兵滿營依然逆轉勇士 溜馬終結開季5連敗

上季打進總冠軍賽的溜馬隊，新賽季卻苦吞5連敗，等待許久的勝場終於在今天開張，靠著傑克森（Quenton Jackson）第四節12分發揮，助隊克服決勝節最多11分劣勢，以114：109逆轉勇士隊，主場迎接開季首勝。

傑克森全場25分有12分集中在第四節，包括最後1分09秒的超前三分彈；他的進球讓溜馬取得109：107領先，勇士雖有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）灌進追平球還造成犯規，但有機會的追平罰球失手；席亞康（Pascal Siakam）最後37秒為溜馬投進關鍵三分彈後，庫明加（Jonathan Kuminga）和柯瑞（Stephen Curry）的外線嘗試都落空，最終吞下本季第3敗。

溜馬新賽季遇到傷兵問題，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上季總冠軍賽傷了右腳阿基里斯腱，本季報銷，托平（Obi Toppin）因右腳疲勞性骨折動刀至少要休3個月，先發馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈哈德（Andrew Nembhard）和重要替補麥克康奈爾（T.J. McConnell）也都因傷缺陣。

奈史密斯（Aaron Nesmith）今天攻下31分，席亞康27分，和傑克森都成溜馬開胡功臣。

柯瑞上半場就攻下18分，率隊取得58：55領先，但下半場只再拿下6分，拿手的外線16投僅4中，巴特勒20分、庫明加17分。

溜馬開胡後，只剩籃網隊和鵜鶘隊還未嘗勝績。