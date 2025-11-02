快訊

NBA／傷兵滿營依然逆轉勇士 溜馬終結開季5連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溜馬力退勇士終結開季連敗。 美聯社
溜馬力退勇士終結開季連敗。 美聯社

上季打進總冠軍賽的溜馬隊，新賽季卻苦吞5連敗，等待許久的勝場終於在今天開張，靠著傑克森（Quenton Jackson）第四節12分發揮，助隊克服決勝節最多11分劣勢，以114：109逆轉勇士隊，主場迎接開季首勝。

傑克森全場25分有12分集中在第四節，包括最後1分09秒的超前三分彈；他的進球讓溜馬取得109：107領先，勇士雖有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）灌進追平球還造成犯規，但有機會的追平罰球失手；席亞康（Pascal Siakam）最後37秒為溜馬投進關鍵三分彈後，庫明加（Jonathan Kuminga）和柯瑞（Stephen Curry）的外線嘗試都落空，最終吞下本季第3敗。

溜馬新賽季遇到傷兵問題，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上季總冠軍賽傷了右腳阿基里斯腱，本季報銷，托平（Obi Toppin）因右腳疲勞性骨折動刀至少要休3個月，先發馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈哈德（Andrew Nembhard）和重要替補麥克康奈爾（T.J. McConnell）也都因傷缺陣。

奈史密斯（Aaron Nesmith）今天攻下31分，席亞康27分，和傑克森都成溜馬開胡功臣。

柯瑞上半場就攻下18分，率隊取得58：55領先，但下半場只再拿下6分，拿手的外線16投僅4中，巴特勒20分、庫明加17分。

溜馬開胡後，只剩籃網隊和鵜鶘隊還未嘗勝績。

相關新聞

NBA／莫蘭特失言不只禁賽還賠錢 美媒預估損失約800萬收入

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）昨日賽後因公開批評教練團，使球隊內部矛盾浮上檯面。今日則遭灰熊球團宣布，將予以禁賽處分，根據ESPN統計，由於受禁賽一場，莫蘭特將會損失高達27萬美元（約新台幣80

NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛至今仍缺陣，不過好消息是，根據其經紀人和美媒佐證稱，他的傷勢正逐漸好轉。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻對此傷勢持不同看

NBA／騎士不敵暴龍仍有好消息 主帥認證葛蘭德將回歸助陣

因拇指傷勢缺陣5個月左右的騎士球星葛蘭德（Darius Garland），在近日傳出即將回歸的好消息。根據騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）透露，葛蘭德正在進行全面的投籃練習，預計很快就

NBA／老鷹噩耗！楊恩確認右膝韌帶扭傷 休兵4周再評估

老鷹隊開季開季就傳噩耗，當家球星楊恩（Trae Young）日前對籃網隊成傷兵，診斷結果是右膝內側副韌帶扭傷，要先休息4...

NBA／傷兵魔咒持續籠罩 溜馬鋒線悍將動刀將缺席3個月

上季打出驚奇表現、暌違25年重返總冠軍賽的溜馬，沒想到卻開始陷入無止盡的傷兵魔咒。 近日溜馬球團再度宣布，主要輪替前鋒托平（Obi Toppin）因右腳第五蹠骨出現部分應力性骨折，將會接受手術治

