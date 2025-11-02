NBA／騎士不敵暴龍仍有好消息 主帥認證葛蘭德將回歸助陣

因拇指傷勢缺陣5個月左右的騎士球星葛蘭德（Darius Garland），在近日傳出即將回歸的好消息。根據騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）透露，葛蘭德正在進行全面的投籃練習，預計很快就會重返賽場。

上賽季騎士隊雖以65勝高居東區龍頭，但他們卻在季後賽次輪慘遭滑鐵盧，本賽季他們又因雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德的缺陣，目前戰績僅3勝3負，且近期還苦吞2連敗。在昨天的NBA盃小組賽，騎士以101：112敗給暴龍。

騎士雙槍葛蘭德（左）、米契爾（右）。 路透社

不過，好消息是，在昨日騎士對戰暴龍賽後，亞特金森向媒體稱，葛蘭德預計很快就會迎來他的新賽季首秀。「他今天完成了全部投籃訓練，所以我們離目標越來越近了。真的非常接近了。我認為他沒有遇到任何挫折，甚至連酸痛之類的都沒有。」亞特金森說道。

Darius Garland looks like he can play TONIGHT!! #LetEmKnow #Cavs pic.twitter.com/JAEZ9MIDbm — Earl D Mauldin (@earldapearl_216) 2025年10月31日

「我們確保他（葛蘭德）能進行充分的跑動和下場訓練。不僅僅是做一些簡單的練習。他確實做了一些訓練，他甚至能上場比賽了。我們讓一些攻守俱佳的球員與葛蘭德進行對抗練習，盡可能地模擬比賽。在這種情況下，讓他盡快重返賽場顯然是頭等大事。」

現年25歲的葛蘭德，上賽季場均得到20.6分和6.7次助攻，生涯第2次入選明星賽。