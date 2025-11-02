聽新聞
NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」
湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛至今仍缺陣，不過好消息是，根據其經紀人和美媒佐證稱，他的傷勢正逐漸好轉。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻對此傷勢持不同看法，他認為詹皇得的不是坐骨神經痛，而是「老人背痛」。
詹姆斯受到坐骨神經痛傷勢影響，開季至今仍高掛免戰牌，這也是他22年職業生涯首次缺席開幕戰。依據詹皇經紀人保羅（Rich Paul）和《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）所說，詹姆斯的傷勢正朝著正確的方向發展。
不過，現已退役的巴克利則抱持不同看法，他在《Dan Patrick Show》節目中表示：「他只是年紀大了。每個人都會變老。他說他得了坐骨神經痛。你知道那是什麼意思嗎？是的，我知道那只是背痛。」
「所有老年人都會背痛。你可以把它說成是坐骨神經痛，你可以編造出各種醫學術語。詹姆斯只是年紀大了。」巴克利總結道。
先不論詹姆斯得的是坐骨神經痛，還是單純只是背痛，可以確定的是，他目前仍因傷勢影響未能上場打球，而根據消息來源指出，他將在11月中旬迎來回歸。
