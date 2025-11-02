NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛至今仍缺陣，不過好消息是，根據其經紀人和美媒佐證稱，他的傷勢正逐漸好轉。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻對此傷勢持不同看法，他認為詹皇得的不是坐骨神經痛，而是「老人背痛」。

詹姆斯受到坐骨神經痛傷勢影響，開季至今仍高掛免戰牌，這也是他22年職業生涯首次缺席開幕戰。依據詹皇經紀人保羅（Rich Paul）和《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）所說，詹姆斯的傷勢正朝著正確的方向發展。

LeBron is still on track for a mid-November return, per @mcten



"I have been told by multiple sources over the last several days that his rehab and all of the process to get back to that return date is moving in the right direction"



(h/t @ohnohedidnt24)pic.twitter.com/6CD8ENKPqm — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 2025年10月27日

不過，現已退役的巴克利則抱持不同看法，他在《Dan Patrick Show》節目中表示：「他只是年紀大了。每個人都會變老。他說他得了坐骨神經痛。你知道那是什麼意思嗎？是的，我知道那只是背痛。」

傳奇球星巴克利。 路透社

「所有老年人都會背痛。你可以把它說成是坐骨神經痛，你可以編造出各種醫學術語。詹姆斯只是年紀大了。」巴克利總結道。

先不論詹姆斯得的是坐骨神經痛，還是單純只是背痛，可以確定的是，他目前仍因傷勢影響未能上場打球，而根據消息來源指出，他將在11月中旬迎來回歸。