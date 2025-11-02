NBA／莫蘭特失言不只禁賽還賠錢 美媒預估損失約800萬收入

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）昨日賽後因公開批評教練團，使球隊內部矛盾浮上檯面。今日則遭灰熊球團宣布，將予以禁賽處分，根據ESPN統計，由於受禁賽一場，莫蘭特將會損失高達27萬美元（約新台幣800萬元）左右的收入。

昨日灰熊以112：117不敵湖人。賽後，當莫蘭特被問及球隊被逆轉輸球的原因時，莫蘭特毫不諱言地說道：「去問問教練團吧。」顯示他對教練團的不滿情緒。

Suspension comes as a result of Grizzlies coach Tuomas Iisalo challenging Morant's leadership and effort in a postgame exchange after loss to the Lakers on Friday night -- to which Morant responded in a tone deemed inappropriate, sources said. https://t.co/N31fGXkabw — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年11月1日

當被再次追問灰熊隊哪些方面可以做得更好時，莫蘭特再度迴避媒體的問題，他還是不情願地抱怨道：「教練團說，可能不會讓我上場。」

莫蘭特的這番言論也隨即付出代價，灰熊球團今日宣布，因莫蘭特的發言不當，將對他處以禁賽1場。根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）報導指出，莫蘭特因缺席這場比賽將損失約27.2萬美元的薪水，這個金額相當於他與灰熊隊合約總額3900萬美元的1/145。

稍早時候，前NBA球星葛里芬（Blake Griffin）針對莫蘭特昨天對湖人的消極表現，發表了對他的批評，他說：「我不太喜歡莫蘭特今晚的表現。」緊接著，他解釋道：「他是一位天才球員，但是對於一個年薪將近4000萬美元的球員來說，這樣的努力程度顯然不夠，我的意思是，曼菲斯灰熊能走多遠取決於莫蘭特，而我今晚並不喜歡他這種打法。」

Blake Griffin calls out Ja Morant's not playing hard or being engaged 👀 pic.twitter.com/EMbIoiE8pA — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2025年11月1日