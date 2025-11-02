NBA／老鷹噩耗！楊恩確認右膝韌帶扭傷 休兵4周再評估

老鷹隊開季開季就傳噩耗，當家球星楊恩（Trae Young）日前對籃網隊成傷兵，診斷結果是右膝內側副韌帶扭傷，要先休息4周後再評估。

楊恩是台灣時間10月30日碰籃網時受傷，意外發生時他站在籃下，隊友隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）被籃網前鋒克勞尼（Noah Clowney）推倒後直接壓到楊恩右腳，兩位老鷹成員雙雙倒地；楊恩並沒馬上下場，但一個回合後仍下場且直接走向休息室，之後老鷹就宣布楊恩不會再上場。

老鷹正在客場4連戰的旅程，楊恩離隊先回到亞特蘭大，美國時間周五進行MRI檢查並接受多名醫生評估，好消息是右膝沒有嚴重的結構性損傷，

楊恩上個月剛過27歲生日，上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季前4戰也有20.8分、9.5助攻表現，加上老鷹找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和肯納德（Luke Kennard）等幫手，被視為大有可為的賽季，不料楊恩卻成傷兵，且缺席時間可能超過一個月。

本季場均有20.8分、8.2籃板和5.0助攻的老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）形容，楊恩是「世界上最好」的得分手和關鍵球員，受傷後就是需要時間等待，「但我們都很自律，大家都很努力訓練，大家都願意傾聽，認真看待影片分析，所以我想我們每場比賽後都會持續進步，帶著必勝信念上場，一切都會迎刃而解。不需要給自己太多壓力，認為都要做到極致。」