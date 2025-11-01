NBA／傷兵魔咒持續籠罩 溜馬鋒線悍將動刀將缺席3個月
上季打出驚奇表現、暌違25年重返總冠軍賽的溜馬，沒想到卻開始陷入無止盡的傷兵魔咒。
近日溜馬球團再度宣布，主要輪替前鋒托平（Obi Toppin）因右腳第五蹠骨出現部分應力性骨折，將會接受手術治療，初估可能要休息3個月之久。
總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，托平預計將於週一在紐約接受手術，醫師將於手術中在他右腳植入固定螺絲。「這件事我們大概要等到2月初才能再談，」卡萊爾在對老鷹的賽前受訪時表示，「目前就是這樣的情況。」
托平是在上週日對明尼蘇達灰狼的比賽中僅出賽17分鐘後退場，當時感覺右腳不適。本季開季前3場比賽，他場均攻下14.0分與6.7籃板，但在之後對獨行俠以105比107落敗的比賽中缺席。
托平為2020年選秀會第8順位新秀，NBA生涯前3季效力於紐約尼克，去年夏天被交易至溜馬。生涯前5季他至少出賽62場，本季卻因傷提前中斷連續紀錄。
目前溜馬隊深陷傷病浪潮。開季前，球隊已確定少了當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），他在上季總冠軍賽第7戰撕裂右腳阿基里斯腱報銷；替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）則因左大腿後肌拉傷預計缺席首個月賽程。
除此之外，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）因右腳大拇趾扭傷列為「逐週觀察」，先發後衛奈哈德（Andrew Nembhard）則受到左肩拉傷困擾。其他替補球員如弗爾菲（Johnny Furphy）與弗爾菲（Johnny Furphy）同樣缺陣。
多名主力接連倒下，讓溜馬新賽季面臨嚴峻挑戰，開季至今連吞5敗，是聯盟唯3還沒勝場開胡的球隊。卡萊爾坦言：「我們現在的狀況相當艱難，只能盡力撐過這段時間。」
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言