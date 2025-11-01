NBA／傷兵魔咒持續籠罩 溜馬鋒線悍將動刀將缺席3個月

上季打出驚奇表現、暌違25年重返總冠軍賽的溜馬，沒想到卻開始陷入無止盡的傷兵魔咒。

近日溜馬球團再度宣布，主要輪替前鋒托平（Obi Toppin）因右腳第五蹠骨出現部分應力性骨折，將會接受手術治療，初估可能要休息3個月之久。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，托平預計將於週一在紐約接受手術，醫師將於手術中在他右腳植入固定螺絲。「這件事我們大概要等到2月初才能再談，」卡萊爾在對老鷹的賽前受訪時表示，「目前就是這樣的情況。」

托平是在上週日對明尼蘇達灰狼的比賽中僅出賽17分鐘後退場，當時感覺右腳不適。本季開季前3場比賽，他場均攻下14.0分與6.7籃板，但在之後對獨行俠以105比107落敗的比賽中缺席。

托平為2020年選秀會第8順位新秀，NBA生涯前3季效力於紐約尼克，去年夏天被交易至溜馬。生涯前5季他至少出賽62場，本季卻因傷提前中斷連續紀錄。

目前溜馬隊深陷傷病浪潮。開季前，球隊已確定少了當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），他在上季總冠軍賽第7戰撕裂右腳阿基里斯腱報銷；替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）則因左大腿後肌拉傷預計缺席首個月賽程。

除此之外，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）因右腳大拇趾扭傷列為「逐週觀察」，先發後衛奈哈德（Andrew Nembhard）則受到左肩拉傷困擾。其他替補球員如弗爾菲（Johnny Furphy）與弗爾菲（Johnny Furphy）同樣缺陣。

多名主力接連倒下，讓溜馬新賽季面臨嚴峻挑戰，開季至今連吞5敗，是聯盟唯3還沒勝場開胡的球隊。卡萊爾坦言：「我們現在的狀況相當艱難，只能盡力撐過這段時間。」