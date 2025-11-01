NBA／挑戰張伯倫之後首見場均40分？唐西奇：這太困難了

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）甫回歸就猛飆44分12籃板6助攻，成為張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，NBA史上第2位開季連3戰得分超過40分的球員，並且幫助湖人取得「NBA盃」小組賽首勝。

根據數據統計，NBA歷史上僅有張伯倫、喬丹（Michael Jordan）與唐西奇3人能在開季前3場合計得分超過125分，而唐西奇目前累積高達136分。此外，他場均45.3分的開季火力，也讓他成為繼2007年的布萊恩（Kobe Bryant）後，首位在任意三場比賽平均得分超過45分的湖人球員。

當被問到是否有信心挑戰「單季場均40分」的紀錄時，唐西奇苦笑說：「會很困難。有時候對手會加強包夾，我可能無法一直投這麼多。有幾球我自己也知道是太勉強的投籃，這部分得再改進。不過那真的太難了，我不確定能不能做到。」

對此，先前在唐西奇缺陣時挺身而出的里夫斯（Austin Reaves）笑稱自己相信唐西奇能做到：「我覺得他場均40分絕對有可能。」唐西奇則幽默回應：「Austin真是笨蛋。」

對於唐西奇回歸後依然表現強勢，里夫斯亦表示，「很高興看到他重返賽場，看起來他根本沒缺席過任何比賽。」

里夫斯在唐西奇缺席的3場比賽中表現出色，場均40分、10助攻、5.3籃板與2.3抄截，投籃命中率50%、三分命中率41.4%，兩人開季以來聯手繳出5場破40分的比賽，儼然成了洛城新雙槍搭檔。

不過這場比賽里夫斯開局手感低迷，前9次出手僅命中2球，最終14投5中仍攻下球隊第2高的21分。唐西奇賽後提到里夫斯的出手次數，他說道：「今天他不想出手投籃，我也不知道是為什麼。」