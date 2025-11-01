NBA／開季連3戰破40分比肩張伯倫 唐西奇：能贏球更開心
在連續3場缺陣後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）一復出即展現強勢接管比賽的氣魄，面對灰熊全場狂轟44分12籃板6助攻，率領湖人後來居上獲得2連勝。
唐西奇先前因左手手指扭傷及左小腿挫傷缺陣3場比賽，原本預計至少要休養到下周，沒想到他提前飛往曼菲斯與球隊會合，隨即復出展現旺盛火力，成為湖人逆轉15分落後的關鍵功臣。
這場比賽是唐西奇開季連3戰至少攻下40分，他在開幕戰拿下43分、次戰砍下49分，如今再添44分，成為繼傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，NBA史上第2位開季連3戰得分超過40分的球員。
張伯倫曾經兩度達成這項恐怖紀錄，其中1961-62年賽季是連5場，1962-63年賽季則是連7場。
唐西奇賽後表示：「能與那樣的傳奇人物並列感覺很棒，但我更開心的是球隊能贏球。無論是得分或其他方式，我的目標始終是幫助球隊取得勝利。」
如果不算開季，唐西奇是2007年的布萊恩之後，首位連3戰至少轟40分的湖人球員；布萊恩當年是連5場，包含連4戰破50分的比賽；此外，這也是唐西奇加盟湖人之後第3次單場至少拿到40分10籃板5助攻，追平歐尼爾並列湖人隊史第3多，僅次於布萊恩的7次和詹姆斯的4次。唐西奇生涯40分場次也已經累積達49場，暫居聯盟現役球員第8
