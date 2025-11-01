NBA／灰熊開季就鬧茶壺風暴？ 莫蘭特：教練覺得我不該上場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊一哥莫蘭特(左)、前鋒傑克森(右)。 路透
灰熊一哥莫蘭特(左)、前鋒傑克森(右)。 路透

灰熊隊今天在主場迎戰湖人隊，一度領先15分，下半場遭逆轉，以112：117輸球。賽後當家球星莫蘭特（Ja Morant）與教練團的不和浮上檯面。

灰熊今年3月無預警開除隊史最多勝總教練詹金斯（Taylor Jenkins），震驚全聯盟，伊薩洛（Tuomas Iisalo）代理總教練一職，本季也轉正。灰熊今天不敵湖人，莫蘭特上場31分鐘，14投3中，只拿8分7助攻。

媒體在記者會詢問比賽出什麼問題？莫蘭特冷回：「去問教練團吧，去問他們，他們剛剛在這講了一大堆。」

面對其他問題，莫蘭特用類似的方式回應，最後被問到是否注意到比賽還有其他問題時，他直言，「照他們的說法，可能是覺得我乾脆別上場吧。大概就是這個意思，沒關係。」

灰熊隨隊記者柯爾（Damichael Cole）形容，賽後灰熊休息室氣氛凝重又安靜。明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）走到莫蘭特的置物櫃旁，和他低聲說了幾句，隨後走向媒體無法進入的區域。外界普遍認為莫蘭特的不滿主要針對總教練伊薩洛。

灰熊 湖人 Ja Morant

