NBA／不只想當柯瑞接班人 勇士22歲後衛：我能成為白人大谷翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊22歲後衛波傑姆斯基自認如果打棒球，能成為白人版大谷翔平。 新華社
勇士隊22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）很有自信，先前曾說過想要當柯瑞（Stephen Curry）接班人，近日接受《The Athletic》採訪時聲稱，自己能成為「白人版大谷翔平」。

大谷翔平在大聯盟道奇隊繳出多項前無古人「投打二刀流」紀錄，波傑姆斯基也跟上時事：「我覺得我可以做到投打二刀流，也許沒他那麼誇張，但我一定能同時做到，投球、守備和打擊都行。」

這段言論迅速在社群平台上發酵，引發網友批評。事實上，波傑姆斯基高中時期確實是棒球選手，2019年在威斯康辛州聖約翰軍校出賽11場，投了5場、防禦率4.32，22.2局40次三振；打擊則是32打數15安、打擊率0.469。

波傑姆斯基2023年曾為大聯盟巨人隊開球，球速被測出86英里（138公里）；隔年又在奧克蘭球場打擊練習，敲出全壘打。

