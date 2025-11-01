NBA／葛蘭特關鍵兩罰氣走金塊 約柯奇錯失開季連5戰大三元紀錄

丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天僅差1次助攻，就能超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），成為史上首位開季前5場均拿下大三元的球員。然而，他最終只以21分、14籃板、9助攻收場，未能完成紀錄，金塊最終以也以107比109慘遭拓荒者後來居上。

金塊整場比賽大部分時間都處於領先，但開季以來表現出色的拓荒者，卻沒有因此被擊倒，第四節一度超前；關鍵時刻，金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）兩波回合成為轉折點。終場前數秒他緊急出手遭封阻，錯失機會，隨後又在比賽剩1.4秒時犯規，讓葛蘭特（Jerami Grant）站上罰球線並兩罰全中，幫助拓荒者反超比分。

Did Nikola Jokic even see the receiver on this full-court assist? 🤯pic.twitter.com/aw9NFFUww1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年11月1日

約柯奇在比賽最後階段手握絕殺機會，但他在接獲葛登（Aaron Gordon）的長傳，得到初手機會，可惜投籃稍微偏出，錯過追平比分的良機。另一方面，針對比賽最後出現爭議的跳球判決，金塊主帥艾德曼（David Adelman）可說是氣憤難平。

「我們很難把球傳給約柯奇。我不知道裁判看到了什麼，最終還是判了跳球，但我認為那個回合裡有很多身體接觸。不過話說回來，我們還是得通過掩護來為隊友創造出空間。」艾德曼說。

金塊全隊共6人得分上雙，穆雷（Jamal Murray）得到22分6籃板3助攻，葛登14分5籃板；不過新援強森（Cameron Johnson）只拿到9分6籃板，布勞恩（Christian Braun）更只有5分進帳，出現4次失誤。

THIS IS WHAT AN NBA ALL-DEFENSIVE PLAYER DOES



He rises to the occasion, both literally and figuratively



Toumani Camara is a STUD pic.twitter.com/mxUnsVPqLU https://t.co/gcJxLZHpNq — Point Made Basketball (@pointmadebball) 2025年11月1日

賽後被問到錯失紀錄的遺憾時，約柯奇只是淡然表示：「我總是努力以相同的方式打球，幫助球隊贏球，不太會去在意那些其他的數據。」

雖然無緣寫開季連續場次大三元的歷史紀錄，但約柯奇仍達成生涯第295場至少20分10籃板5助攻的比賽，追平詹姆斯（LeBron James），僅次於「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的322場。

拓荒者持續展現韌性，阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下全場最高的23分，包含多次關鍵投籃；夏普（Shaedon Sharpe）拿下19分，防守端有優異演出的卡瑪拉（Toumani Camara）進帳14分3助攻2抄截2阻攻，老指揮官哈勒戴（Jrue Holiday）則有11分13助攻3籃板2抄截的雙十貢獻。葛蘭特獲得16分5籃板2抄截。

WOW. Jerami Grant (correctly) tries intentionally missing a FT up 1 with 1.4 secs left and Denver out of timeouts. Only it accidentally goes in.



Look at the relief on his face after Nikola Jokic's game-tying shot just rolls off the rim 🤣🤣pic.twitter.com/dPF2Pm7xkq — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) 2025年11月1日

賽後阿夫迪賈被問到讓約柯奇首度沒有大三元是否是球隊計畫一部份？他笑著表示，「我現在才知道這件事情。這要稱讚我們的教練團，他們為每場比賽都準備得很充分，雖然不總被提起，但今晚他們的確做得非常出色。」

針對拓荒者開季取得4勝2敗的好表現，代理總教練史普利特（Tiago Splitter）說，「當然，這是個不錯的開局狀態，但我們不能掉以輕心，要知道NBA是很難打的。比賽一場接一場，你得一場一場來，看看自己有哪些球員可用，對手又有哪些球員可用，然後全力以赴。」