NBA／率公牛創後喬丹時代新紀錄 吉迪：在這感覺被需要與信任

已經連續3個賽季無緣季後賽的公牛隊，今年開季卻拉出一波驚喜5連勝，也是東區目前唯一一支不敗之師，在今天繳出生涯新高32分且有「準大三元」表現的公牛後衛吉迪（Josh Giddey）就表示，自己來到芝加哥後就感受到被需要以及信任的感覺，這讓他能夠持續朝著正確的方向邁進。

公牛今天面對東區強權尼克隊，靠著吉迪的精彩表現以及團隊火力的穩定輸出，最終奪下球隊自1996年後的首次開季5連勝，創下後喬丹（Michael Jordan）時代的新紀錄。

談到今年開季球隊的火熱狀態，在休賽季以受限自由球員身分與公牛續約4年1億美元的吉迪就表示，「我對我們球隊目前得狀態感到滿意，但路還很長，每晚都有不同的球員挺身而出、貢獻力量。我們陣中大概有6到7位球員平均得分在雙位數，這充分說明我們的陣容深度以及團隊產生的影響力。」

吉迪在去年被雷霆隊交易到公牛後，就在芝加哥找到歸屬感，上賽季他7度繳出「大三元」數據，也讓球團奉上高薪合約與他續約，而本季他不僅數據持續成長，在三分球投射上也有長足進步，在今天上半場他就投進4記三分球。

對於加盟公牛後受到球隊的重視，吉迪說：「在這裡我感覺自己被需要，我喜歡隊友和教練對我的信任，他們始終相信我能上場發揮，這就是一名球員所需要的，當身邊所有人都信任你時，你就能朝著對的方向前進。」

而公牛主帥唐納文（Billy Donovan）也在今天收下生涯執教第200勝，談到團隊的化學效應，他說：「他們所擁有的信念非常強大，我認為信念的力量是無窮的，他們之間聯繫緊密、關係融洽，這讓我在他們身上看到很多正面因素，這些因素也促成了勝利。不過現在才打5場比賽，我們可以對開局感到滿意，但還有很長的路要走。」