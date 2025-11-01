快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

NBA／雷納德生涯第3次壓哨絕殺 末節爆發送鵜鶘開季5連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德演出壓哨絕殺秀。 路透社
雷納德演出壓哨絕殺秀。 路透社

開季至今一勝難求的鵜鶘，終場前9.6秒靠著威廉森（Zion Williamson）兩罰命中追平比分，一度出現把快艇逼進延長賽再戰的曙光；然而，操刀最後一擊的雷納德（Kawhi Leonard）卻在對方三人的防守之下，順利晃開製造出空間，以一記招牌的中距離跳投上演絕殺秀，帶領快艇驚險地以126比124氣走鵜鶘，收下主場3連勝。

雷納德此戰16投11中包含5記三分球，攻下34分5藍板5助攻6抄截，這是他繼去年3月9日絕殺國王之後，生涯第3次演出壓哨絕殺戲碼。

雷納德首次絕殺就是出現在2019年季後賽東區第二輪對76人的第7戰，那記石破天驚也名留青史的致命一擊。

哈登（James Harden）拿到24分14助攻5籃板2抄截，瓊斯（Derrick Jones Jr.）16分，祖巴茲（Ivica Zubac）14分11籃板3阻攻，柯林斯（John Collins）也有14分進帳。

快艇第二節在哈登獨拿14分的帶動下，扭轉原本落後5分的劣勢，之後一路拉開比分，最多領先達17分；原本看似勝券在握，然而威廉森和波爾（Jordan Poole）第四節聯手拿下26分，帶動球隊一路緊咬比分，甚至追成107比107平手。

球隊危急存亡之秋，瓊斯和雷納德隨後連續命中三分球，特別是雷納德更在最後關頭扛下重任，個人獨拿14分，幾乎是隻手捍衛主場勝利。

雷納德生涯第3次上演壓哨絕殺。 美聯社
雷納德生涯第3次上演壓哨絕殺。 美聯社

鵜鶘追分功虧一簣，無緣逆轉拿下本季首勝，全聯盟僅剩他們和溜馬、籃網仍處於一勝難求的狀態，3隊均是5連敗。

波爾全場15投9中包括7記三分球獨拿30分2助攻2籃板，威廉森13罰11中也進帳29分6籃板3助攻；墨菲（Trey Murphy III）17分6助攻5籃板2抄截。

相關新聞

NBA／雷納德生涯第3次壓哨絕殺 末節爆發送鵜鶘開季5連敗

開季至今一勝難求的鵜鶘，終場前9.6秒靠著威廉森（Zion Williamson）兩罰命中追平比分，一度出現把快艇逼進延長賽再戰的曙光；然而，操刀最後一擊的雷納德（Kawhi Leonard）卻在對方

NBA／唐西奇復出飆44分逆轉灰熊 開季前3戰狂轟136分

在因傷缺席了3場比賽後，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今天作客灰熊隊主場的賽事中復出，在上半場打完湖人...

NBA／率公牛創後喬丹時代新紀錄 吉迪：在這感覺被需要與信任

已經連續3個賽季無緣季後賽的公牛隊，今年開季卻拉出一波驚喜5連勝，也是東區目前唯一一支不敗之師，在今天繳出生涯新高32分...

NBA／雷霆威廉斯再動手術取出螺絲 10至14天後接受複查

根據雷霆球團的消息，上季入選年度最佳第三隊和明星賽的主力戰將威廉斯（Jalen Williams）近日再度接受手術，移除右手腕內造成不適的固定螺絲，這也導致他的復出時程必須再次延後。球團於週五正式宣布

NBA／吉迪準大三元退尼克 公牛創後喬丹時代首次開季5連勝

本賽季開季靠著凶猛團隊火力收下4連勝的公牛隊，今天迎戰東區強權尼克隊再度打出精彩一戰，在休賽季續簽4年1億美元合約的吉迪...

NBA／一年半前因偷竊7次被逮 前勇士後衛羅林斯成公鹿新希望

羅林斯（Ryan Rollins）一年半前曾因竊盜7次被逮捕，如今成為公鹿隊後場新希望，昨天在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，面對老東家勇士隊，狂轟32分帶隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。