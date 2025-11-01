NBA／雷納德生涯第3次壓哨絕殺 末節爆發送鵜鶘開季5連敗
開季至今一勝難求的鵜鶘，終場前9.6秒靠著威廉森（Zion Williamson）兩罰命中追平比分，一度出現把快艇逼進延長賽再戰的曙光；然而，操刀最後一擊的雷納德（Kawhi Leonard）卻在對方三人的防守之下，順利晃開製造出空間，以一記招牌的中距離跳投上演絕殺秀，帶領快艇驚險地以126比124氣走鵜鶘，收下主場3連勝。
雷納德此戰16投11中包含5記三分球，攻下34分5藍板5助攻6抄截，這是他繼去年3月9日絕殺國王之後，生涯第3次演出壓哨絕殺戲碼。
雷納德首次絕殺就是出現在2019年季後賽東區第二輪對76人的第7戰，那記石破天驚也名留青史的致命一擊。
哈登（James Harden）拿到24分14助攻5籃板2抄截，瓊斯（Derrick Jones Jr.）16分，祖巴茲（Ivica Zubac）14分11籃板3阻攻，柯林斯（John Collins）也有14分進帳。
快艇第二節在哈登獨拿14分的帶動下，扭轉原本落後5分的劣勢，之後一路拉開比分，最多領先達17分；原本看似勝券在握，然而威廉森和波爾（Jordan Poole）第四節聯手拿下26分，帶動球隊一路緊咬比分，甚至追成107比107平手。
球隊危急存亡之秋，瓊斯和雷納德隨後連續命中三分球，特別是雷納德更在最後關頭扛下重任，個人獨拿14分，幾乎是隻手捍衛主場勝利。
鵜鶘追分功虧一簣，無緣逆轉拿下本季首勝，全聯盟僅剩他們和溜馬、籃網仍處於一勝難求的狀態，3隊均是5連敗。
波爾全場15投9中包括7記三分球獨拿30分2助攻2籃板，威廉森13罰11中也進帳29分6籃板3助攻；墨菲（Trey Murphy III）17分6助攻5籃板2抄截。
