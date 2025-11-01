快訊

NBA／唐西奇復出飆44分逆轉灰熊 開季前3戰狂轟136分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(右)持續大爆發。 路透社
唐西奇(右)持續大爆發。 路透社

在因傷缺席了3場比賽後，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今天作客灰熊隊主場的賽事中復出，在上半場打完湖人還以14分差距落後的情況下，唐西奇也帶領紫金大軍在下半場展開反撲，最終在他攻下44分、12籃板、6助攻領軍下，湖人也以117：112逆轉灰熊，收下賽季第4勝。

湖人今年開季在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣的情況下，唐西奇也單獨扛起球隊大旗，並在開季前2場比賽就合計拿下92分，展現驚人得分火力，不過在日前對戰灰狼後，他卻因為左手指扭傷與左小腿挫傷缺陣了接下來3場比賽。

但湖人也由里夫斯（Austin Reaves）接管大局，一度在對戰國王隊與拓荒者隊之戰分別攻下51分與41分，前一場碰上灰狼甚至連拉拉維亞（Jake LaRavia）都扮演奇兵攻下27分，讓湖人在缺少雙星的情況下仍是拿下2勝1敗。

而今天唐西奇傷癒歸隊，但湖人卻在作客灰熊主場的賽事中於上半場陷入苦戰，儘管上半場唐西奇一人就拿下19分，但灰熊更是團隊火力看開，在第二節單節拿下42分，上半場打完也以14分差距領先湖人。

易籃後，上半場手感不佳的湖人里夫斯也總算找到投籃手感，攜手唐西奇不斷在外圍砲轟灰熊，幫助湖人在第三節打完追到僅剩2分差距，第四節前段湖人也在里夫斯、拉拉維亞協助下逆轉戰局，加上唐西奇也維持火燙手感，個人得分突破40分大關，幫助湖人反在比賽最後1分鐘取得雙位數領先，最終湖人也以5分差距收下賽季第4勝。

湖人今天以唐西奇攻下44分表現最佳，他在開季前3場比賽得分皆破40分，合計拿下136分，得分火力驚人，里夫斯則有21分進帳，拉拉維亞13分、5籃板。

