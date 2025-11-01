快訊

NBA／吉迪準大三元退尼克 公牛創後喬丹時代首次開季5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吉迪(右)上演準大三元。 路透社
吉迪(右)上演準大三元。 路透社

本賽季開季靠著凶猛團隊火力收下4連勝的公牛隊，今天迎戰東區強權尼克隊再度打出精彩一戰，在休賽季續簽4年1億美元合約的吉迪（Josh Giddey）單場進帳32分、10籃板、9助攻「準大三元」以及佛西維奇（Nikola Vucevic）攻下26分領軍下，公牛最終就以135：125成為東區唯一不敗之師。

公牛與76人隊在今天賽前皆以4勝0敗成績排名在東區戰績龍頭，不過在76人稍早不敵塞爾蒂克隊後，公牛也成為東區唯一的不敗之師，而今天他們在主場出戰尼克卻也打得相當驚險。

上半場公牛後場大將吉迪就展現火燙手感，個人攻下21分、6籃板、4助攻，加上板凳群的火力挹注，幫助公牛一度取得19分領先，不過易籃後尼克也吹起反攻號角，在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布朗森（Jalen Brunson）領軍下，尼克在第三節打出單節38分的猛攻，將差距一度縮小到個位數。

第四節尼克持續進逼，在該節中段阿努諾比（OG Anunoby）連續投進兩顆三分球後，尼克追到僅剩2分差距，但關鍵時刻佛西維奇挺身而出，他個人一度連得8分，幫助公牛在比賽最後2分鐘又回到雙位數領先，加上吉迪在倒數1分44秒的上籃命中，澆熄了尼克反撲氣焰，最終公牛就以10分差距收下開季5連勝。

而公牛前一次拿下開季5連勝，已須追溯至1996年喬丹（Michael Jordan）時期，當時他們曾拉出開季12連勝，並且在前18場比賽拿下17勝，該季最終公牛也拿下69勝，在隊史中僅次於前一季創下的72勝。

公牛今天以吉迪攻下32分、10籃板、9助攻「準大三元」表現最佳，佛西維奇則有26分、7籃板演出，替補上陣的多森姆（Ayo Dosunmu）則攻下22分並送出9助攻，至於尼克今天先發5人中有4人得分破20分，其中以布朗森29分最佳，唐斯22分、10籃板，但雙方板凳得分差距達到32分也成為勝負關鍵。

