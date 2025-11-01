NBA／雷霆威廉斯再動手術取出螺絲 10至14天後接受複查

根據雷霆球團的消息，上季入選年度最佳第三隊和明星賽的主力戰將威廉斯（Jalen Williams）近日再度接受手術，移除右手腕內造成不適的固定螺絲，這也導致他的復出時程必須再次延後。球團於週五正式宣布此消息。

威廉斯這次的手術由名醫辛恩（Dr. Steven Shin）在洛杉磯的醫療中心執刀，雷霆隊醫團隊全程在場監督。辛恩醫師也是在今夏7月為威廉斯修復右手腕舟月韌帶撕裂傷的主刀醫師。該傷勢源於上季季後賽期間，威廉斯在帶傷出戰並協助雷霆奪得總冠軍之後才決定動刀治療。

雷霆預計在10至14天後重新評估威廉斯的傷勢恢復狀況。威廉斯上季場均繳出21.6分5.3籃板5.1助攻1.6抄截，是球隊奪冠過程中不可或缺的核心人物。

儘管球隊陣中多名主力因傷缺陣，雷霆本季仍以6勝0敗的亮眼戰績開局，再一勝就能追平上季的開季表現。雷霆上個賽季取得68勝14敗，成為史上第7支單季至少拿到68勝的球隊。

威廉斯今年7月與球隊簽下新人延長合約，合約中包含「超級頂薪獎勵條款」，若他能連續兩年入選年度NBA陣容，將有資格觸發加薪條件。不過，由於這次手術，他至少將缺席本季前11場比賽，也意味著他必須在剩餘賽程中出賽至少65場，才能符合獎勵資格。

雷霆方面表示，團隊將以長期健康為首要考量，讓威廉斯完全康復後再重返球場。