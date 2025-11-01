快訊

NBA／一年半前因偷竊7次被逮 前勇士後衛羅林斯成公鹿新希望

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士後衛羅林斯(左)成公鹿後場新希望。 路透
前勇士後衛羅林斯(左)成公鹿後場新希望。 路透

羅林斯（Ryan Rollins）一年半前曾因竊盜7次被逮捕，如今成為公鹿隊後場新希望，昨天在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，面對老東家勇士隊，狂轟32分帶隊拿下勝利。字母哥也盛讚他是「最煩人防守者」。

「他最近打得非常出色。」安戴托昆波談到羅林斯說，「在防守端，他大概是全聯盟最煩人的防守者之一。他在場上判斷很正確，能和我搭配，也能從板凳出發，幾乎什麼都能做。我很喜歡和他一起打球，這段時間表現真的太棒了。」

傳奇控衛「豆總」朗多（Rajon Rondo）以顧問身分在公鹿工作，成為羅林斯的導師。羅林斯受訪時表示，「我知道自己的能力，這話我講一陣子了。我只需要一個機會、一個舞台，能讓我上場、犯錯中成長、打出自己的節奏。我覺得現在我正做到這點，不過還有很多進步空間，所以我需要繼續成長。」

3年前羅林斯在選秀會被勇士以第44順位選中，與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰，一年半前因竊盜7次被逮捕，今年夏天和公鹿簽下3年1200萬美元合約。昨天比賽後，他跟柯瑞索取實戰球衣並獲得簽名。

羅林斯受訪時談到柯瑞，「新秀年的時候，他的置物櫃就在我旁邊。那一年對我來說一切都來得很快，但他是非常平易近人的人。以他那時的地位來說，能那樣謙虛地對我說話，真的讓人佩服。能見到這種榜樣，是我第一年最大的收穫，現在能拿到他的球衣，我一定會把它掛在牆上，好好珍藏。」

