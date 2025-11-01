快訊

NBA／繼唐西奇後SGA也遭宵小光顧 名人竊盜犯專挑比賽時間下手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大家中遭到竊盜集團光顧。 路透社
衛冕軍雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）昨天率領雷霆在主場擊敗巫師，拉出開季6連勝，不過在他仍在場上比賽時，家中卻已經遭到竊盜集團光顧。

美國職業運動圈進來接連爆發名人住宅遭竊的案件，且大多是發生在球員正在比賽或是進行客場之旅期間，其中亞歷山大在昨天於雷霆主場迎戰巫師的比賽中，他個人住宅所在的尼柯爾斯山警方就接獲報案，指出該房屋遭到入室竊盜，不過在警方抵達現場時嫌犯已經逃離，目前也仍未有任何嫌疑犯遭到逮捕。

而亞歷山大也成為了美國運動名人遭竊案的受害者之一，包括湖人唐西奇（Luka Doncic）在上賽季仍在獨行俠效力期間，就同樣在比賽時家中遭到闖空門，被竊走珠寶、財物近3萬美元，另外包括NFL球星霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）、布洛（Joe Burrow）和NHL馬爾金（Evgeni Malkin）都已是受害者。

這也讓執法部門官員在去年就曾提醒各體育聯盟，竊賊會在比賽日時趁球員不在家進行砸窗入室行竊，NBA也在去年11月就向各隊發出備忘錄，敦促球員提高居家安全意識。

