NBA／安比德絕殺失手 76人不敵塞爾蒂克中斷開季4連勝

開季拉出一波4連勝的76人，今天在NBA季中錦標賽中出戰「綠衫軍」塞爾蒂克卻踢到鐵板，上半場塞爾蒂克就在布朗（Jaylen Brown）領軍下取得大幅度領先優勢，儘管末節76人一度在倒數20秒追到僅剩1分差距，但關鍵時刻馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）出手接連落空，最終76人就以108：109終止開季4連勝。

76人今年開季在喬治（Paul George）與麥肯（Jared McCain）持續因傷缺陣的情況下，靠著後場雙槍馬克西與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的聯手發揮，以及安比德（Joel Embiid）的穩定輸出，拉出一波開季4連勝，一甩去年開季用了18場比賽才拿到4勝的悲慘開局陰影。

不過今天作客塞爾蒂克主場，76人卻是踢到鐵板，塞爾蒂克在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）本季能否復出仍是未知數的情況下，開季前5場比賽先是苦吞3連敗再收下2連勝，今天上半場布朗則是挺身而出，他在前兩節賽事中10次出手命中8球攻下19分，帶領塞爾蒂克以11分領先進入中場休息。

易籃後，76人在安比德領軍下展開反擊，不過塞爾蒂克靠著多點開花的攻勢，在比賽最後5分鐘時仍保持11分領先，但關鍵時刻76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）攜手馬克西、埃奇庫姆接連飆進三分球，並在倒數20秒追到僅剩1分差距，只可惜接下來2波進攻馬克西拋投，以及安比德壓哨三分球都未能命中，最終76人就以1分差距吞下敗仗。

EMBIID FOR THE WIN 🔥 pic.twitter.com/aHDI6iK2OB — BrickCenter (@BrickCenter_) November 1, 2025

塞爾蒂克今天以布朗攻下32分、6助攻表現最佳，替補上陣的西蒙斯（Anfernee Simons）則有19分演出，至於76人馬克西今天則是維持高檔演出以5成命中率攻下26分並送出14次助攻外帶8籃板，安比德則有20分、6籃板、3阻攻，不過今天76人全場共發生高達18次失誤，成為輸球關鍵。