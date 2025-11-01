快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪開季表現優異。 美聯社
法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）揮別血栓問題，正從「驚艷」走向「歷史級」。

邁入第3個賽季的溫班亞瑪，生涯前120場出賽已經累積驚人數據，不僅徹底壓制同輩球員，更超越多位NBA傳奇巨星，完全顯現他的全方位攻守能力和難以衡量的超高天花板天賦。

統計顯示，溫班亞瑪前120場比賽累積拿下2738分，比歷史得分王詹姆斯（LeBron James）前120場比賽的2680分還要多；命中274記三分球，勝過柯瑞（Stephen Curry）的242記；封阻次數達448次，遠超「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的337次；同時還抓下1301個籃板，高於「郵差」馬龍（Karl Malone）的1091個。

更令人震撼的是，沒有人知道溫班亞瑪的極限在哪？

開季前5戰，溫班亞瑪場均繳出30.2分14.6籃板3.4助攻1.4抄截4.8阻攻，投籃命中率高達56.3%，三分命中率31.3%。這些數據看起來更像電玩遊戲，而非現實。

無論進攻或防守，溫班亞瑪逐漸展現統治賽場的威能：外線能後撤跳投命中三分，內線則能以不合常理的速度與臂展封掉對手的投籃。溫班亞瑪結合身高、靈活度與技術的「全能模板」，正在重新定義「NBA超級巨星」的形象。

在他的帶領下，聖安東尼奧馬刺開季取得5勝0敗，創下成軍以來最佳開局，即使明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）尚未回歸，球隊仍展現出少見的穩定與自信。

溫班亞瑪的比賽已成為「精華影片」的常客。他在對紐奧良鵜鶘之戰中送出9次阻攻，其中4次直接封阻威廉森（Zion Williamson）的出手，展現教科書級防守。他不僅能守外線、回補禁區，還能干擾場上幾乎每一球的軌跡，讓他成為年度最佳防守球員的頭號熱門，更被譽為自巔峰時期的鄧肯（Tim Duncan）以來最具影響力的防守者。

對馬刺而言，這份興奮感再熟悉不過。這支曾在鄧肯、帕克（Tony Parker）與吉諾布里（Manu Ginobili）手中締造王朝的球隊，如今似乎再度迎來新時代的起點。

NBA／生涯前120場數據超越柯瑞、詹皇 溫班亞瑪未來沒有極限

