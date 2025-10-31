NBA／揭勇士尷尬「不勝定律」 柯爾：我是對手會讓球星輪休

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝蓋不適缺陣，沒想到勇士隊全員出擊，竟以111：120輸球。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時指出，近年碰上對手主力缺陣的情況下「0勝12敗」。

「情況原本不應該這樣，但過去幾年我們在對手缺主力的比賽，好像是0勝12敗。」柯爾苦笑說，「我剛跟教練團說，如果我是對手教練，每次都會讓球星休息。」

柯爾聲稱自己一聽到對方主將不打，就感到害怕，「我們看太多這種情況了。每支NBA球隊都有實力，今晚那些傢伙投進一堆三分，所有人都能打。當球星休息時，其他球員會變得特別興奮，這場比賽一點也不讓我意外。」

公鹿全隊8人得分上雙，其中前勇士後衛羅林斯（Ryan Rollins）狂攻32分，狠狠教訓老東家，柯爾直言，「這種比賽每隊都會遇到。82場例行賽每隊都在高強度節奏比賽，總有一些夜晚專注度不夠，今天就是我們的那一晚。」