NBA／「對他來說不公平」！「表弟」卡森斯呼籲楊恩離開老鷹
老鷹開季為止表現平平，5戰僅2勝3敗。近日，已多年未在NBA賽場現身的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），在FanDuel節目《Run It Back》中直言，老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）應與球隊「分道揚鑣」。
卡森斯呼籲楊恩離開亞特蘭大尋求新的開始，「我看過這樣的故事，也親身經歷過。這不是一個能讓他發揮出最大潛力的環境，對他來說不公平。」
楊恩今年休賽季未能和老鷹達成延長合約協議，也因此他在明年夏天將握有價值4900萬美元的球員選項。一般預料，楊恩肯定不會執行選項，從而投身自由市場爭取一份更優渥的合約。
已經連續兩季無緣季後賽的老鷹，在今夏積極展開補強，先是找來「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）增加球隊天花板，又找來前灰狼隊防守悍將華克（Nickeil Alexander-Walker）和神射手肯納德（Luke Kennard）等人，減輕球隊大當家楊恩）的負擔。
然而，楊恩昨天在對籃網一戰中不慎受傷被迫退場，目前球團也尚未給出明確的復出時程，加上卡森斯的這番言論，讓外界再度討論球隊與楊恩之間的未來走向。
