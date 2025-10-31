NBA／杜蘭特透露可能立即退休的理由 黃蜂、公鹿躺著也中槍

擁有超凡得分能力的杜蘭特（Kevin Durant），無論效力哪支球隊，他總能無縫接軌融入體系，持續繳出頂級表現。不過現年36歲的杜蘭特也坦言，自己巔峰期已過，職業生涯的終點或許不再遙遠。

杜蘭特近日在節目中談到未來動向時語出驚人，他表示如果哪天被交易到小市場球隊，他可能會選擇立即退休。

「沒錯，真的。如果有一天在某個普通的星期四，我被突然交易走了，假設他們把我送去夏洛特，或密爾瓦基，或那種感覺在地圖中央的地方，那我可能就會說：『不，我不幹了！』」杜蘭特笑著說，「我對那些城市沒有任何不敬，但我實在無法想像自己在生涯這個階段被交易去那樣的地方。若真發生這種事，我大概會選擇結束生涯。」

杜蘭特職業生涯起點是西雅圖超音速隊，後來成為奧克拉荷馬雷霆的招牌人物，與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攜手打造初期盛世。但為了一圓總冠軍夢想，杜蘭特在2016年決定加盟才剛衛冕失利的金州勇士，一舉震撼全聯盟。原本戰力就強大的勇士迎來杜蘭特之後，直接升級變成「宇宙勇」， 在2017與2018年完成2連霸，杜蘭特都獲選FMVP。雖然成就卓越，但也被許多球迷質疑「抱團奪冠」。

在追求3連霸過程中遭逢阿基里斯腱撕裂重傷的杜蘭特，後續輾轉加盟布魯克林籃網、鳳凰城太陽，如今則落腳於休士頓火箭。

若仔細觀察，杜蘭特生涯效力的球隊幾乎都屬於大市場或全美關注度極高的球隊，唯一的例外是雷霆，但那也是他與隊友從零建立起的年輕王朝。

因此，杜蘭特所謂「不願被交易到小市場球隊」並非貶低這些城市，而是表達自己在職業生涯晚期，不希望因突如其來的交易打亂節奏與心態。他說道：「打了這麼多年，我知道自己還能做什麼。若這時被貿然送走，那一切努力可能都會失去意義。」

綽號「死神」的杜蘭特目前在德州找到了新的歸宿。他在火箭扮演資深領袖的角色，帶領年輕球員成長，同時仍保持一貫的攻擊水準。賽季初，他場均可以攻下27.5分、5.8籃板與2.0助攻，投籃效率依舊高水準。

對杜蘭特而言，如今的目標不再只是數據，而是以經驗與智慧帶領球隊重返競爭行列。他希望在生涯最後階段，能以更成熟的姿態再度衝擊冠軍榮耀。

只要沒有「被交易到夏洛特」這樣的突發劇情，球迷們仍能繼續欣賞這位史上最頂尖得分手之一的最後篇章。