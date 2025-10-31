NBA／「我不認為他們是爭冠球隊」勇士格林點出尼克關鍵隱憂

雖然尼克在休賽季進行大動作補進，接連引進亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、克拉克森（Jordan Clarkson）等人，試圖增強板凳深度，但勇士老將格林（Draymond Green）在個人節目《The Draymond Green Show》中，再度語出驚人，直言自己不看好尼克在本季的奪冠前景。

「就我個人來說，我不認為尼克是爭冠球隊，我覺得他們沒有那種能在最高層級贏球的條件。你可以封鎖他們的進攻，讓他們陷入困難，而最終，那些不願意防守的球員，會讓球隊很難在最高層級取勝。」格林說道。

尼克在上季闖入睽違24年的東區冠軍賽，被視為重回榮耀的起點，在新任總教練布朗（Mike Brown）接手後，球隊也嘗試擺脫過去過度依賴單打的進攻模式，改以團隊傳導為主軸。

然而截至今日，尼克開局表現並不穩定，先後敗給熱火與公鹿，戰績2勝2敗暫居東區第七，或許格林所質疑尼克的「能否維持防守強度與穩定性」問題，將成為尼克能否邁向更高層級的關鍵變數。