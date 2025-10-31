NBA／湖人拉拉維亞飆分全網熱議 愛德華喊：那個12號到底是誰？

湖人昨日靠著里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，率隊以116：115驚險「絕殺」灰狼。然而，全場最吸睛的焦點，莫過於「12號」球員的亮眼表現，不禁令現場球迷好奇，更讓灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）都問起：「12號到底是誰？」

新同學拉拉維亞（Jake LaRavia）儘管手感火燙，全場11中10，三分球6中5，拿下27分8籃板、2助攻、1抄截、1火鍋的全能表現，仍被許多現場球迷認不出身分，甚至不少觀眾開始高喊：「12號是誰？」拉拉維亞也邊笑邊回應觀眾，甚至多次對看台上的球迷微笑揮手致意。

當球迷在第四節初再度喊出「12號是誰？」時，愛德華坐在板凳席上，也忍不住舉起雙手大喊：「我也想知道！」這段互動被《FanDuel Sports Network》捕捉並播出，畫面隨後在社群平台上瘋傳。拉拉維亞本人也在貼文留言「lol」，並轉發影片到自己的社群限時動態，附上兩個笑哭的表情符號。

Ant's reaction to Jake LaRavia 🤣



Wolves fan: "Who is No. 12??"



Ant: "That's what I'm saying... I don't know!!" 😭 pic.twitter.com/pUKVEwOvJW — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年10月30日

「是啊，里夫斯有16次助攻，我的分數大概都來自他吧，我只是找到手感後持續出手，當球開始進時，一切都變得順暢。」拉拉維亞賽後笑著表示，自己的好表現很大程度要歸功於里夫斯的傳球。

此外，總教練瑞迪克（JJ Redick）也特別稱讚他的全能表現，「不僅是進攻端，在近三場裡，有兩場在防守端都非常出色。今晚他有六、七次干擾傳球，數據上只記了一次抄截和一個火鍋，但那遠不足以體現他的活動量和貢獻。」

事實上，拉拉維亞的首場先發表現並不理想，全場6投1中、僅得3分。他透露，在那場比賽後，瑞迪克與總管佩林卡（Rob Pelinka）有和他談話，鼓勵他放開手腳、要更具攻擊性。

「他們希望我更具攻擊性，特別是在目前缺少這麼多主力的情況下。那次談話讓我能更自由地打出自己的風格。基本上就是要有得分手的心態。過去我總想把球傳給里夫斯或艾頓（Deandre Ayton）等人，這場比賽我只是告訴自己，要自己得分，打得更主動。當球開始進，我就能吸引防守，再去創造外線機會。」

2022年出身於維克森林大學的拉拉維亞，在生涯前兩個半賽季都效力灰熊，去年交易截止日前被送往國王，休賽季未獲續約後成為自由球員。

拉拉維亞本季至今出賽5場，平均上場28.5分鐘，繳出10.4分、4.6籃板、2.4助攻的成績，三分命中率高達50%，投籃命中率更是高達52.9%。