NBA／隔扣224公分溫班亞瑪 阿德巴約：不用大驚小怪

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約隔扣溫班亞瑪。 路透

206公分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天隔扣224公分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），阿德巴約受訪時提到，不會對溫班亞瑪的身高大驚小怪。

阿德巴約在第二節尾聲時，底角接獲隊友傳球，面對溫班亞瑪防守時無所畏懼，直接切入暴扣得分。阿德巴約全場攻下31分10籃板，溫班亞瑪則是繳出27分18籃板6助攻5火鍋的全能數據，帶隊以107：101拿下勝利。

賽後阿德巴約被問到溫班亞瑪的身高問題，他說，「我聯盟裡本來就有馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）這種人啊，大家都忘了他。還有小寶兒（Bol Bol），洛培茲（Brook Lopez）也是。我的意思是，聯盟裡有很多高個子，所以沒什麼好大驚小怪的。」

溫班亞瑪今年繳出怪物級防守表現，場均能送出4.8次火鍋；不過也被鵜鶘隊威廉森（Zion Williamson）和今天的阿德巴約隔扣過。對此溫班亞瑪受訪時直言，「只要我的被隔扣次數沒超過火鍋數，我就會繼續這樣打，那天到來，我們可能都不在世上了。」

