NBA／隔扣224公分溫班亞瑪 阿德巴約：不用大驚小怪
206公分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天隔扣224公分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），阿德巴約受訪時提到，不會對溫班亞瑪的身高大驚小怪。
阿德巴約在第二節尾聲時，底角接獲隊友傳球，面對溫班亞瑪防守時無所畏懼，直接切入暴扣得分。阿德巴約全場攻下31分10籃板，溫班亞瑪則是繳出27分18籃板6助攻5火鍋的全能數據，帶隊以107：101拿下勝利。
BAM BOOMS HOME THE SLAM 🔥🔥🔥— NBA (@NBA) October 31, 2025
Watch on NBA League Pass: https://t.co/CflIHFZUX9 pic.twitter.com/FfhikJQemy
賽後阿德巴約被問到溫班亞瑪的身高問題，他說，「我聯盟裡本來就有馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）這種人啊，大家都忘了他。還有小寶兒（Bol Bol），洛培茲（Brook Lopez）也是。我的意思是，聯盟裡有很多高個子，所以沒什麼好大驚小怪的。」
溫班亞瑪今年繳出怪物級防守表現，場均能送出4.8次火鍋；不過也被鵜鶘隊威廉森（Zion Williamson）和今天的阿德巴約隔扣過。對此溫班亞瑪受訪時直言，「只要我的被隔扣次數沒超過火鍋數，我就會繼續這樣打，那天到來，我們可能都不在世上了。」
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言