NBA／32分飆退前東家勇士 羅林斯賽後向柯瑞索取球衣還獲簽名

菜鳥球季曾為勇士效力的公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins），在今天出戰前東家勇士的比賽中單場猛轟5記三分球，拿下32分也再度改寫個人生涯新高，談到今天在球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的情況下，幫助球隊擊敗勇士，羅林斯也直言並不是一個意外的結果。

羅林斯在2022年NBA選秀會上於第二輪第44順位被老鷹選入，但隨即被交易到勇士展開新秀賽季，不過該季他受到傷勢影響僅出賽12場比賽，隔年就被交易到巫師且輾轉來到公鹿。

上賽季羅林斯逐漸在公鹿受到重用，出賽56場比賽其中包括先發19場，繳出6.2分、1.9籃板、1.9助攻數據，本季他更是打出爆發性表現，在該季前5場比賽4場先發上陣，並且在近兩場比賽分別以單場25分與32分連續改寫個人生涯得分紀錄。

儘管過去受到傷勢以及場外風波影響，讓羅林斯並未有太多發揮空間，不過今天面對前東家打出精彩一戰也讓他再度受到關注，談到幫助球隊在安戴托昆波缺陣下擊敗勇士時他說：「我不會說我早就知道會如此，但從訓練營開始我們就意識到，球隊有很多得分好手，大家都很拚也充滿鬥志，打球方式也相當正確，每個人都會獲得機會，這就是我們球隊的座右銘，每晚都會是屬於某個人的夜晚，一個全新的夜晚。」

而賽後羅林斯也主動向被他視為學習對象的勇士柯瑞（Stephen Curry）索取球衣，儘管勇士輸球，但柯瑞仍答應這項請求甚至還為他簽名，對此，柯瑞說：「今晚大家都看到了，他打得無所畏懼，我為他感到開心，但同時也對我們自己生氣。」