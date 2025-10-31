快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

NBA／32分飆退前東家勇士 羅林斯賽後向柯瑞索取球衣還獲簽名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士一哥柯瑞(左)、公鹿後衛羅林斯(右)。 路透
勇士一哥柯瑞(左)、公鹿後衛羅林斯(右)。 路透

菜鳥球季曾為勇士效力的公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins），在今天出戰前東家勇士的比賽中單場猛轟5記三分球，拿下32分也再度改寫個人生涯新高，談到今天在球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的情況下，幫助球隊擊敗勇士，羅林斯也直言並不是一個意外的結果。

羅林斯在2022年NBA選秀會上於第二輪第44順位被老鷹選入，但隨即被交易到勇士展開新秀賽季，不過該季他受到傷勢影響僅出賽12場比賽，隔年就被交易到巫師且輾轉來到公鹿。

上賽季羅林斯逐漸在公鹿受到重用，出賽56場比賽其中包括先發19場，繳出6.2分、1.9籃板、1.9助攻數據，本季他更是打出爆發性表現，在該季前5場比賽4場先發上陣，並且在近兩場比賽分別以單場25分與32分連續改寫個人生涯得分紀錄。

儘管過去受到傷勢以及場外風波影響，讓羅林斯並未有太多發揮空間，不過今天面對前東家打出精彩一戰也讓他再度受到關注，談到幫助球隊在安戴托昆波缺陣下擊敗勇士時他說：「我不會說我早就知道會如此，但從訓練營開始我們就意識到，球隊有很多得分好手，大家都很拚也充滿鬥志，打球方式也相當正確，每個人都會獲得機會，這就是我們球隊的座右銘，每晚都會是屬於某個人的夜晚，一個全新的夜晚。」

而賽後羅林斯也主動向被他視為學習對象的勇士柯瑞（Stephen Curry）索取球衣，儘管勇士輸球，但柯瑞仍答應這項請求甚至還為他簽名，對此，柯瑞說：「今晚大家都看到了，他打得無所畏懼，我為他感到開心，但同時也對我們自己生氣。」

勇士 公鹿 Stephen Curry

延伸閱讀

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

NBA／2009年同梯分居三分進球榜前二 柯瑞賽前和哈登致意

NBA／快艇貧攻 勇士多點開花19分大勝中斷對戰7連敗

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分破20分主場輕取灰熊

相關新聞

NBA／馬刺50年來首度開季5連勝 溫班亞瑪：一切絕非偶然

在隊史征戰NBA的第50個賽季，「黑衫軍」馬刺隊在今天由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍擊敗熱火隊後，...

NBA／隔扣224公分溫班亞瑪 阿德巴約：不用大驚小怪

206公分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天隔扣224公分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），阿德巴約受訪時提到，不會對溫班亞瑪的身高大驚小怪。 阿德巴約在第

NBA／32分飆退前東家勇士 羅林斯賽後向柯瑞索取球衣還獲簽名

菜鳥球季曾為勇士效力的公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins），在今天出戰前東家勇士的比賽中單場猛轟5記三分球，拿下3...

NBA／湖人拉拉維亞飆分全網熱議 愛德華喊：那個12號到底是誰？

湖人昨日靠著里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，率隊以116：115驚險「絕殺」灰狼。然而，全場最吸睛的焦點，莫過於「12號」球員的亮眼表現，不禁令現場球迷好奇，更讓灰狼當家球星愛德華（An

NBA／強調與柯爾之間無不和 庫明加：希望他更嚴格要求我

邁入生涯第5年的勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），雖然休賽季期間因合約問題和球團之間產生緊張關係，加上過去他與主帥柯爾（Steve Kerr）之間的歧見，可能成為影響今年賽季勇士內部

NBA／楊恩右膝壓傷傳出樂觀訊號 醫學專家：應該不是ACL

老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）昨天在對籃網一戰中不慎被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）「隔山打牛」倒地壓傷右膝，被迫直接退場。據球隊公關指出，楊的傷勢被診斷為右膝扭傷，後續仍需接受核

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。