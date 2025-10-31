NBA／強調與柯爾之間無不和 庫明加：希望他更嚴格要求我

邁入生涯第5年的勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），雖然休賽季期間因合約問題和球團之間產生緊張關係，加上過去他與主帥柯爾（Steve Kerr）之間的歧見，可能成為影響今年賽季勇士內部和諧的未爆彈。

不過隨著開季以來庫明加明顯融入球隊攻守體系，讓球迷看見雙贏的曙光，庫明加本人近日更是親自澄清外界傳聞，強調自己與柯爾之間並無不和，兩人關係良好，並以「信任與溝通」為基礎建立了穩固的合作關係。

庫明加日前在接受《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）記者川上（Tim Kawakami）專訪，正面回應外界對他與柯爾關係的臆測。「我們之間沒有任何嫌隙，事實上從來沒有過。那些所謂的矛盾只是外界的揣測與聲音，我和教練的關係很好，」庫明加表示。

現年23歲的庫明加他強調自己目前最重視的是持續成長與幫助球隊取勝。「我不想成為球隊的問題所在。我正在成長，也清楚勝利的意義，更明白自己想要的是什麼，那就是贏得總冠軍。」

庫明加同時談到自己與柯爾的溝通方式，坦言非常重視教練的直接指導。他回憶道，「我記得以前跟柯爾說過：『我希望你能用最嚴格的方式指導我。無論發生什麼事，都不要放棄我。就算我在場上做錯事，不要疏遠我，要直接告訴我。如果你無法在比賽中提醒，就派人來告訴我，但我希望那句話出自你口中。』」

他補充說，自己並不追求成為場上的主角，而是專注於團隊需求。「我不會試著去做太多事。有些晚上他們希望我多出手、多展現能力；但也有像一些比賽，我只要專注完成該做的事，不管場上情況如何，都要保持積極、繼續前進。」

當被問及是否經過夏天的風波後，雙方才「化解誤會」時，庫明加立刻回應：「根本沒有什麼要化解的。我從一開始就說，希望他更嚴格要求我，這與信不信任、角色定位無關。柯爾是我的教練，我是他的球員，我每天都為贏球而來，他會逼我進步，我也會接受。」