NBA／楊恩右膝壓傷傳出樂觀訊號 醫學專家：應該不是ACL

老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）昨天在對籃網一戰中不慎被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）「隔山打牛」倒地壓傷右膝，被迫直接退場。據球隊公關指出，楊的傷勢被診斷為右膝扭傷，後續仍需接受核磁共振（MRI）檢查以確認是否涉及內側副韌帶（MCL）損傷。

楊恩將會缺席美國時間周五對溜馬的比賽，目前球團尚未給出明確的復出時程。

運動醫學專家薩特勒醫師（Brian Sutterer MD）在分析影片時指出，楊恩的膝蓋是受到側向外力撞擊，產生「外翻力（valgus force）」，導致膝內側被過度拉伸、外側受到壓縮，這類傷勢常與MCL韌帶受損有關。

薩特勒表示：「這種情況雖不理想，但並非最壞的狀況。」他同時提醒，楊恩在受撞時腳踝也出現翻轉，這可能加劇膝內側壓力，增加MCL受傷風險。

薩特勒分析，MCL扭傷通常不需手術治療，且受傷部位血液循環良好，有助於自然癒合。若只是輕度MCL扭傷，楊恩預計需休養約2至4周的時間；但若是更嚴重的韌帶撕裂，恢復期可能延長至整季報銷。

不過，他強調楊膝蓋彎曲角度與ACL（前十字韌帶）斷裂不符，「雖仍需檢查確認，但ACL損傷的可能性較低。」

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）最新報導指出，楊恩的ACL並未受傷。老鷹今日上午已經做了MRI檢查，以評估MCL及周邊組織的實際損害程度。