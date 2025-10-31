快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

NBA／楊恩右膝壓傷傳出樂觀訊號 醫學專家：應該不是ACL

聯合新聞網／ 綜合外電報導
老鷹當家控衛楊恩意外傷了右膝。 美聯社
老鷹當家控衛楊恩意外傷了右膝。 美聯社

老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）昨天在對籃網一戰中不慎被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）「隔山打牛」倒地壓傷右膝，被迫直接退場。據球隊公關指出，楊的傷勢被診斷為右膝扭傷，後續仍需接受核磁共振（MRI）檢查以確認是否涉及內側副韌帶（MCL）損傷。

楊恩將會缺席美國時間周五對溜馬的比賽，目前球團尚未給出明確的復出時程。

運動醫學專家薩特勒醫師（Brian Sutterer MD）在分析影片時指出，楊恩的膝蓋是受到側向外力撞擊，產生「外翻力（valgus force）」，導致膝內側被過度拉伸、外側受到壓縮，這類傷勢常與MCL韌帶受損有關。

薩特勒表示：「這種情況雖不理想，但並非最壞的狀況。」他同時提醒，楊恩在受撞時腳踝也出現翻轉，這可能加劇膝內側壓力，增加MCL受傷風險。

薩特勒分析，MCL扭傷通常不需手術治療，且受傷部位血液循環良好，有助於自然癒合。若只是輕度MCL扭傷，楊恩預計需休養約2至4周的時間；但若是更嚴重的韌帶撕裂，恢復期可能延長至整季報銷。

不過，他強調楊膝蓋彎曲角度與ACL（前十字韌帶）斷裂不符，「雖仍需檢查確認，但ACL損傷的可能性較低。」

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）最新報導指出，楊恩的ACL並未受傷。老鷹今日上午已經做了MRI檢查，以評估MCL及周邊組織的實際損害程度。

相關新聞

NBA／馬刺50年來首度開季5連勝 溫班亞瑪：一切絕非偶然

在隊史征戰NBA的第50個賽季，「黑衫軍」馬刺隊在今天由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍擊敗熱火隊後，...

NBA／隔扣224公分溫班亞瑪 阿德巴約：不用大驚小怪

206公分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天隔扣224公分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），阿德巴約受訪時提到，不會對溫班亞瑪的身高大驚小怪。 阿德巴約在第

NBA／32分飆退前東家勇士 羅林斯賽後向柯瑞索取球衣還獲簽名

菜鳥球季曾為勇士效力的公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins），在今天出戰前東家勇士的比賽中單場猛轟5記三分球，拿下3...

NBA／湖人拉拉維亞飆分全網熱議 愛德華喊：那個12號到底是誰？

湖人昨日靠著里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，率隊以116：115驚險「絕殺」灰狼。然而，全場最吸睛的焦點，莫過於「12號」球員的亮眼表現，不禁令現場球迷好奇，更讓灰狼當家球星愛德華（An

NBA／強調與柯爾之間無不和 庫明加：希望他更嚴格要求我

邁入生涯第5年的勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），雖然休賽季期間因合約問題和球團之間產生緊張關係，加上過去他與主帥柯爾（Steve Kerr）之間的歧見，可能成為影響今年賽季勇士內部

NBA／楊恩右膝壓傷傳出樂觀訊號 醫學專家：應該不是ACL

老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）昨天在對籃網一戰中不慎被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）「隔山打牛」倒地壓傷右膝，被迫直接退場。據球隊公關指出，楊的傷勢被診斷為右膝扭傷，後續仍需接受核

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。