快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

NBA／馬刺50年來首度開季5連勝 溫班亞瑪：一切絕非偶然

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪領軍擊敗熱火隊後，馬刺收下50年來第一次的開季5連勝。 法新社
溫班亞瑪領軍擊敗熱火隊後，馬刺收下50年來第一次的開季5連勝。 法新社

在隊史征戰NBA的第50個賽季，「黑衫軍」馬刺隊在今天由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍擊敗熱火隊後，收下50年來第一次的開季5連勝，在西區戰績也僅次於6連勝的衛冕軍雷霆隊，讓溫班亞瑪賽後也直呼，感覺太棒了。

已經連續6個賽季無緣季後賽的馬刺，近年在選入溫班亞瑪後看見了重返榮耀的曙光，而在生涯的第3個賽季，溫班亞瑪就先為馬刺球迷送上小禮物，今天他貢獻27分外帶18籃板、6助攻、5阻攻，帶領馬刺撲滅熱火，拿下連過去鄧肯（Tim Duncan）時代都未曾寫下過的開季5連勝紀錄。

談到這別具意義的紀錄，溫班亞瑪說：「這感覺真的很棒，但一切絕非偶然，這是我們努力拚搏的結果，我們本賽季開局打得強勢，但也必須盡可能地將這股氣勢保持下去。」

在今天第四節最後階段，場邊球迷也不斷對著溫班亞瑪高呼「MVP」，而他也透過展示肌肉的方式回應球迷的呼喊，談到這次舉動，他說：「那一刻，我們的勝算已經從百分之99變成句點，我被那樣的能量感染了，這是一場艱苦的比賽，能夠獲勝並且與球迷分享喜悅真的太棒了，那一刻讓我為自己身為一名馬刺球員感到驕傲。」

至於隊友瓦賽爾（Devin Vassell）自從2020年被馬刺選入以來，還不曾嘗過季後賽滋味，這也讓今年的開季5連勝燃起了他對於季後賽的期待，「說實話我已經厭倦輸球，我在這裡待了很久，這是一段漫長的旅程。過去這樣的狀況我已經遇過很多次，對方打出一波進攻高潮然後帶走比賽，隨後強森（Mitch Johnson）就會跟我說我有哪些小地方沒有做好，但就是這些小地方現在幫助我們贏得比賽，這正是我們需要的。」

延伸閱讀

NBA／「老實說我們被嚇到了」哈勒戴談畢拉普斯賭局事件

NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝

NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心

NBA／知名節目成員稱里夫斯是「新林書豪」引美國網友熱議

相關新聞

NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝

開季4連勝的馬刺隊今天在主場迎戰熱火隊，在第四節一度遭到熱火逆轉，不過關鍵時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyam...

NBA／馬刺50年來首度開季5連勝 溫班亞瑪：一切絕非偶然

在隊史征戰NBA的第50個賽季，「黑衫軍」馬刺隊在今天由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍擊敗熱火隊後，...

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

公鹿隊今天在主場迎戰來訪的勇士隊，不過暫居聯盟得分王的球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻...

NBA／主帥「關鍵調度」收2連勝 火箭寫隊史50年來罕見紀錄！

休賽季積極補強的火箭，在開季前兩場失利後，總教練尤多卡（Ime Udoka）隨即調整陣容，改變原先倚重的「雙塔」戰術，改由更具機動性的奧柯吉（Josh Okogie）頂上先發。球隊不但立刻收下二連勝，

NBA／「老實說我們被嚇到了」哈勒戴談畢拉普斯賭局事件

日前，波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控涉嫌操縱高額撲克賭局，案件疑似涉及黑手黨介入，並因此遭到起訴，消息震撼整個聯盟。 對此，「假日哥」哈勒戴（Jrue Ho

NBA／怒轟灰熊長人是「孬種」 勇士格林：為罰球出賣尊嚴

勇士與灰熊隊近年交手火藥味十足，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）離開灰熊後這點仍未改變。日前勇士老將格林（Draymond Green）與灰熊長人艾爾達瑪（Santi Aldama）就在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。