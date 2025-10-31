NBA／馬刺50年來首度開季5連勝 溫班亞瑪：一切絕非偶然

在隊史征戰NBA的第50個賽季，「黑衫軍」馬刺隊在今天由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍擊敗熱火隊後，收下50年來第一次的開季5連勝，在西區戰績也僅次於6連勝的衛冕軍雷霆隊，讓溫班亞瑪賽後也直呼，感覺太棒了。

已經連續6個賽季無緣季後賽的馬刺，近年在選入溫班亞瑪後看見了重返榮耀的曙光，而在生涯的第3個賽季，溫班亞瑪就先為馬刺球迷送上小禮物，今天他貢獻27分外帶18籃板、6助攻、5阻攻，帶領馬刺撲滅熱火，拿下連過去鄧肯（Tim Duncan）時代都未曾寫下過的開季5連勝紀錄。

談到這別具意義的紀錄，溫班亞瑪說：「這感覺真的很棒，但一切絕非偶然，這是我們努力拚搏的結果，我們本賽季開局打得強勢，但也必須盡可能地將這股氣勢保持下去。」

在今天第四節最後階段，場邊球迷也不斷對著溫班亞瑪高呼「MVP」，而他也透過展示肌肉的方式回應球迷的呼喊，談到這次舉動，他說：「那一刻，我們的勝算已經從百分之99變成句點，我被那樣的能量感染了，這是一場艱苦的比賽，能夠獲勝並且與球迷分享喜悅真的太棒了，那一刻讓我為自己身為一名馬刺球員感到驕傲。」

"I was just proud being a Spur in that moment."@wemby on the moment he knew San Antonio was on the brink of making history tonight 🙌 https://t.co/9XtKbN0TnR pic.twitter.com/8aQzoYBlBK — NBA (@NBA) 2025年10月31日

至於隊友瓦賽爾（Devin Vassell）自從2020年被馬刺選入以來，還不曾嘗過季後賽滋味，這也讓今年的開季5連勝燃起了他對於季後賽的期待，「說實話我已經厭倦輸球，我在這裡待了很久，這是一段漫長的旅程。過去這樣的狀況我已經遇過很多次，對方打出一波進攻高潮然後帶走比賽，隨後強森（Mitch Johnson）就會跟我說我有哪些小地方沒有做好，但就是這些小地方現在幫助我們贏得比賽，這正是我們需要的。」