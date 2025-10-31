NBA／主帥「關鍵調度」收2連勝 火箭寫隊史50年來罕見紀錄！

休賽季積極補強的火箭，在開季前兩場失利後，總教練尤多卡（Ime Udoka）隨即調整陣容，改變原先倚重的「雙塔」戰術，改由更具機動性的奧柯吉（Josh Okogie）頂上先發。球隊不但立刻收下二連勝，更連兩戰得分突破137分，寫下火箭自1973年以來首次達成的紀錄。

「這正好完美奏效。我們可以命中投籃，或者搶下進攻籃板，傳給外圍射手。對我們來說，這是個很好的結果。」尤多卡賽後受訪表示。

事實上，尤多卡曾解釋他偏好「雙塔」，是看重此配置在進攻籃板上的優勢，並能有效阻止對手提前快攻。

不過從數據面來看，自奧柯吉進入先發以來，火箭整體進攻表現顯著提升。球隊至今在前四場比賽中以125.2的進攻效率值高居聯盟第一。與前兩場相比，火箭在陣容調整後的兩戰合計攻下276分，而前兩戰僅得215分。

身為防守導向教練的尤多卡，也開始傾向啟用能在防守端帶來更多靈活性的奧柯吉。雖然亞當斯擅長爭搶進攻籃板，卻在某些情況下讓球隊防守更容易被擊破，尤其在使用2-3區域防守時，容易讓外線出現空檔。

儘管如此，尤多卡仍表示這項變動暫時不會固定，「我對這套可轉換的陣容使用一直很開放。我們喜歡雙塔組合，季前賽也嘗試過幾次。但像謝普得（Reed Sheppard）也會在合適時獲得機會。」

「如果對方有兩個高效得分手，我們可能會用防守組合，讓奧柯吉防其中一個，湯普森（Amen Thompson）防另一個。」

「老實說，我們有很多種不同組合的選項，而我對此非常有信心。等到全員健康，我們會更明確地聚焦在一種方式上。那時也可能是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）先發，或回到雙塔陣容，甚至是讓謝普得先發。我們的多樣性給了我們選擇的空間。」尤多卡昨日在休士頓火箭電台《SportsTalk 790》節目中表示。