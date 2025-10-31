NBA／怒轟灰熊長人是「孬種」 勇士格林：為罰球出賣尊嚴

勇士與灰熊隊近年交手火藥味十足，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）離開灰熊後這點仍未改變。日前勇士老將格林（Draymond Green）與灰熊長人艾爾達瑪（Santi Aldama）就在場上發生衝突，格林在最新一期播客節目開砲，稱對方是小丑。

第三節剩3分51秒時，格林半場失誤後，拉倒準備得分的艾爾達瑪，結果被判一級惡意犯規。艾爾達瑪隨後2罰沒進，格林開心地手舞足蹈。

Draymond Green really a sick dude lmaooo



• Turned the ball over

• Tackled Santi Aldama

• Yelled “that’s soft as f**k”

• Told JJJ to “shut the f**k up”

• Danced after they missed both free throws



😭😭



pic.twitter.com/KvXRW9QKN7 — Hater Report (@HaterReport_) October 28, 2025

「他是個每次打我們都愛講垃圾話的人。」格林在節目上說道，「我不介意互嗆，但我討厭那種表面上裝得想對抗，結果輕輕被碰一下，就倒地抱頭喊痛的樣子。你為了2罰把尊嚴都賣了，像死了一樣倒在地上，最後又自己站起來走去罰球線。」

格林繼續嗆：「那樣會讓人失去對你的尊重，現在你就是孬種，這種事沒辦法回頭。你演得像個小丑，只因為某個蠢教練叫你『被犯規要演出來』，結果現在大家都覺得你是個孬種。」

格林還指出，艾爾達瑪原本正負值是+15，做完那件事後只剩+2，「我總是跟年輕球員說，千萬不要像孬種，一旦你成了孬種，就再也洗不掉。」