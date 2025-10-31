NBA／「老實說我們被嚇到了」哈勒戴談畢拉普斯賭局事件

日前，波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控涉嫌操縱高額撲克賭局，案件疑似涉及黑手黨介入，並因此遭到起訴，消息震撼整個聯盟。

對此，「假日哥」哈勒戴（Jrue Holiday）在接受《ESPN》記者雪爾本（Ramona Shelburne）訪問時，談及第一時間聽到消息的反應時直言：「老實說，我們被嚇到了。」

哈勒戴得知畢拉普斯涉嫌賭局時，表示大家第一時間都被嚇到了。 美聯社

儘管畢拉普斯被捕一案仍讓球隊籠罩在混亂之中，哈勒戴仍不忘回憶教練對他的幫助與恩惠，「畢拉普斯真的幫了我一個大忙。我第一次被交易到這裡時，他從我的角度看事情，問我想要什麼。不是很多教練會這麼做，但他能理解，因為他曾是球員。我們常常聊天，有時聊一點籃球，但更多時候是在聊人生。」

聯盟方則宣布，畢拉普斯將暫時停職停薪，由助理教練史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練一職，拓荒者開季至今以3勝2敗之姿暫居西區第五。