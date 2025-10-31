快訊

NBA／「KD引力」！火箭進攻效率聯盟第一 史密斯 ：自己選要守誰

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭在休賽季迎來新任大哥杜蘭特後，進攻效率排名全聯盟第一。 法新社
火箭在休賽季迎來新任大哥杜蘭特Kevin Durant）後，徹底改變了球隊進攻體系，不僅以125.2的進攻效率排名全聯盟第一，更讓史密斯（Jabari Smith Jr.）的發揮徹底解放。

昨日火箭以139：121大勝暴龍的比賽中，史密斯全場繳出25分、5籃板、5助攻、2抄截、1火鍋的全能數據，投籃命中率高達50%，三分球更是9投4中。

「我現在是跟KD、森根（Alperen Sengun）一起打球，你必須自己選要防誰，這整季大概都會是這樣。」史密斯賽後笑著說。

儘管杜蘭特本季使用率僅27.1%，為生涯最低，但他的存在與牽制力仍為隊友創造出大量空檔機會，史密斯不少進球正是來自杜蘭特或森根遭包夾後的外線傳導，「當對手包夾他們兩個時，我們只要保持無私、做出正確選擇就好。」

此外，史密斯此戰的5次助攻中，有4次傳給了森根，正是杜蘭特牽制防守後所帶來的連鎖效應。

杜蘭特加盟火箭，讓史密斯發揮徹底解放。 法新社
身高6呎11吋、體重220磅的史密斯，體型與杜蘭特相近，因此他過去常向杜蘭特請教如何創造出手空間。事實上，兩人早在成為隊友前，就已連續三個休賽季一起訓練。

「他對我影響很大，看他如何面對比賽、如何無私地打球……他是個很棒的隊友，也是我學習的榜樣。我很高興能和他並肩作戰、向他學習。」史密斯在賽後接受《Space City Home Network》記者理查森（Vanessa Richardson）場邊訪問時說道。

隨著信心逐漸增強，史密斯本季場均得分已提升至生涯新高的15.8分，每場可投進2.5顆的三分球數與37%三分球命中率同樣創下生涯新高。

杜蘭特 Alperen Sengun Kevin Durant 暴龍 森根 Sengun

