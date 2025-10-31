NBA／重批唐西奇防守依然破 皮爾斯：湖人還是季後賽一條蟲劇本
向來對湖人都沒什麼好話的名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce），近日又在新節目《No Fouls Given》Podcast中痛批，直言即使陣中擁有狀態出色的唐西奇（Luka Doncic），加上開季大爆發的里夫斯（Austin Reaves），自己依然對這支球隊毫無信心，認為湖人將重演「例行賽一條龍、季後賽一條蟲」的老劇本。
「湖人每年都是同一套劇情，」皮爾斯說道，「滿滿的炒作、滿滿的期待，最後被打爆。我真的受夠這個每年不斷重播的爛片了。」
他更將矛頭指向唐西奇，對這位斯洛維尼亞球星的表現不以為然。「拜託大家別再吹了，他還是以前那個Luka。場均30分、9籃板、9助攻，然後防守一樣糟糕。」
本季湖人原本被視為總冠軍熱門，但隨著詹姆斯（LeBron James）與唐西奇相繼受傷，聲勢迅速下滑。根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的報導，總教練瑞迪克（JJ Redick）預計詹姆斯可望在11月中旬從坐骨神經痛傷病中復出，而唐西奇則有望於「幾場之內」回歸。
儘管少了雙星坐鎮，但湖人近期仍靠里夫斯的強勢表現撐住戰績，目前開季3勝2敗，里夫斯連5場至少都拿下25分，寫下難得紀錄，特別是在對國王一戰砍下驚人的51分、11籃板與9助攻，率隊拿下勝利。
不過皮爾斯對這樣的表現依舊不屑一顧。「他們到最後還是什麼都不是，湖人每年都在上演同樣的戲碼。」
至於曾在2020年隨湖人奪冠的「聖堂射手」格林（Danny Green）則持較保留的看法，他認為湖人團隊進攻火力不容小覷。「我不敢說他們今年能奪冠，但他們應該會比去年更好，」格林說。
皮爾斯隨即反駁，指出湖人核心老化嚴重，難以在季後賽與年輕球隊抗衡。「他們不夠年輕，運動能力也不夠，難以跟休士頓這樣的球隊相比。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言