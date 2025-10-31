快訊

NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在溫班亞瑪的帶領下，馬刺創下隊史最佳開季5連勝。 美聯社
開季4連勝的馬刺隊今天在主場迎戰熱火隊，在第四節一度遭到熱火逆轉，不過關鍵時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挺身而出，不僅與隊友連續砍進4記三分球，個人還有一次阻攻後反快攻進球的精采演出，幫助馬刺最終以107：101擊敗熱火，收下隊史首度開季5連勝。

身為西區唯二不敗之師的雷霆隊與馬刺，今天在雷霆先擊敗巫師隊收下開季6連勝後，馬刺則是在與熱火之戰陷入苦戰，上半場焦點也都落在熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）與溫班亞瑪的精采對壘上。  

在第二節倒數47秒，阿德巴約在底線接獲隊友傳球後，先是運球晃開溫班亞瑪，接著更在溫班亞瑪嘗試從後方封阻的情況下爆扣得手，上半場阿德巴約個人就進帳17分外帶6籃板，不過溫班亞瑪也有14分、9籃板、3助攻演出，前兩節打完馬刺也以1分領先。

不過易籃後熱火卻發生進攻斷電的狀況，單節僅進帳14分，反讓馬刺一口氣將領先優勢擴大到15分，但末節前4分半鐘，熱火又反打出一波17：1的攻勢超前比數，雙方也重新回到拉鋸階段。

關鍵時刻馬刺的外線手感甦醒，瓦賽爾（Devin Vassell）、溫班亞瑪、巴恩斯（Harrison Barnes）和卡瑟爾（Stephon Castle）的連續4顆三分球命中，加上溫班亞瑪在賞了米契爾（Davion Mitchell）一記麻辣鍋後，隨即發動反快攻在中距離拋投取分，助馬刺在比賽最後2分鐘反取得11分領先，奠定勝基，最終馬刺也以6分差距收下隊史首次的開季5連勝。

馬刺今天以溫班亞瑪攻下27分外帶18籃板、6助攻、5阻攻表現最佳，他也成為除了76人隊安比德（Joel Embiid）外，現役球員中第二位生涯達成3度以上25分、15籃板、5阻攻、5助攻的球員，卡瑟爾則是貢獻21分、8助攻、6籃板、4抄截；至於熱火今天則以阿德巴約的31分、10籃板表現最佳，維金斯（Andrew Wiggins）則有24分。

相關新聞

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

公鹿隊今天在主場迎戰來訪的勇士隊，不過暫居聯盟得分王的球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻...

NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝

開季4連勝的馬刺隊今天在主場迎戰熱火隊，在第四節一度遭到熱火逆轉，不過關鍵時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyam...

NBA／重批唐西奇防守依然破 皮爾斯：湖人還是季後賽一條蟲劇本

向來對湖人都沒什麼好話的名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce），近日又在新節目《No Fouls Given》Podcast中痛批，直言即使陣中擁有狀態出色的唐西奇（Luka Doncic），加上

NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBron

NBA／「Too small」手勢引爆全場 狀元郎佛雷格：盡全力去享受它

昨日獨行俠以107：105擊敗溜馬收下本季第二勝，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）不僅繳出15分、10籃板、4助攻的表現，在禁區背身單打麥克朗（Mac McClung）後的一個「小動作」更是成

NBA／朝裁判怒比中指 黃蜂「球弟」收到聯盟百萬罰單

夏洛特黃蜂當家控衛「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）因在比賽中對裁判做出不雅手勢，遭聯盟罰款35000美元（約台幣108萬）。 事件發生在10月28日黃蜂作客邁阿密的比賽，當時他們以117

