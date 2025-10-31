NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBron James）歸隊，里夫斯仍是球隊第二進攻選擇。

帕森斯認為有詹皇的湖人隊當然更好，但里夫斯在進攻端重要性不亞於詹皇，「如果要排進攻順位，我認為就算詹皇回來，里夫斯仍是第二選項。畢竟詹皇41歲了，他仍然很出色，可能還會有誇張的爆發場，但如果你看看這小子（里夫斯）現在的表現，以及這支球隊的需求，我認為他才是第二進攻核心。」

湖人在引進唐西奇（Luka Doncic）後，場上和場外聲量都超越詹皇，成為湖人新門面。如今詹皇不只一哥地位不保，進攻地位甚至可能遭到里夫斯取代。

里夫斯把握兩位球星因傷缺陣機會，打出屬於自己的風采，繳出場均34.2分10.0助攻5.6籃板的恐怖數據。里夫斯明年休賽季將成為自由球員，帕森斯看好他獲得年薪4000萬至4500萬美元的合約。