NBA／「Too small」手勢引爆全場 狀元郎佛雷格：盡全力去享受它

昨日獨行俠以107：105擊敗溜馬收下本季第二勝，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）不僅繳出15分、10籃板、4助攻的表現，在禁區背身單打麥克朗（Mac McClung）後的一個「小動作」更是成為全場焦點。

事情發生在第四節，當時佛雷格在禁區背身單打麥克朗，並命中一記轉身跳投後，隨即比出「too small」的挑釁手勢，引起現場觀眾騷動。

「我只是想讓比賽更有趣，我不想讓比賽變成一種負擔，保持快樂會讓我打得更好，這是我希望一直保持的心態。球隊裡的學長們都在提醒我，要帶著喜悅去打球，我會盡全力去享受它。」賽後，佛雷格笑著表示。

本季至今，弗拉格在球隊主控厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣期間頂替先發控衛，出賽五場，平均上場32.3分鐘，繳出13.4分、6.2籃板、2.8助攻、0.8抄截的表現。