NBA／「Too small」手勢引爆全場 狀元郎佛雷格：盡全力去享受它
昨日獨行俠以107：105擊敗溜馬收下本季第二勝，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）不僅繳出15分、10籃板、4助攻的表現，在禁區背身單打麥克朗（Mac McClung）後的一個「小動作」更是成為全場焦點。
事情發生在第四節，當時佛雷格在禁區背身單打麥克朗，並命中一記轉身跳投後，隨即比出「too small」的挑釁手勢，引起現場觀眾騷動。
「我只是想讓比賽更有趣，我不想讓比賽變成一種負擔，保持快樂會讓我打得更好，這是我希望一直保持的心態。球隊裡的學長們都在提醒我，要帶著喜悅去打球，我會盡全力去享受它。」賽後，佛雷格笑著表示。
本季至今，弗拉格在球隊主控厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣期間頂替先發控衛，出賽五場，平均上場32.3分鐘，繳出13.4分、6.2籃板、2.8助攻、0.8抄截的表現。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言