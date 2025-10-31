快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿字母哥臨時缺陣，不過小將羅林斯（右）攻下32分補上火力。 路透
公鹿字母哥臨時缺陣，不過小將羅林斯（右）攻下32分補上火力。 路透

公鹿隊今天在主場迎戰來訪的勇士隊，不過暫居聯盟得分王的球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻在賽前臨時因為膝蓋不適缺陣，但公鹿本場比賽靠著深厚團隊戰力與勇士展開拉鋸，在全隊投進19顆三分球、8人得分上雙，其中羅林斯（Ryan Rollins）攻下32分領軍下，最終就以120：110擊敗勇士。

今年開季狀況火熱的安戴托昆波，在本季前4場比賽繳出平均36.3分、14籃板和7助攻的全能成績單，不僅在得分榜上暫居領先，還帶領公鹿打出3勝1敗佳績，不過今天在與勇士之戰賽前，安戴托昆波臨時因為左膝痠痛列入球隊傷兵名單，並在賽前一小時確定不會出賽。

儘管少了球隊最重要的攻守核心，但公鹿今天其他球員卻是打出精采一戰，不僅先發球員5人全數得分上雙，從板凳出發的波提斯（Bobby Portis）、普林斯（Taurean Prince）與安東尼（Cole Anthony）也都有雙位數得分表現，成為公鹿在前三節與勇士一路拉鋸的關鍵。

第四節初勇士兩度追到僅剩1分落後，不過公鹿再度展現強大韌性，單節團隊共轟進6記三分球，其中本季打出破繭而出表現的後衛羅林斯更是展現大將之風，在第四節個人就獨攬13分，尤其是在比賽最後2分鐘的跳投命中，更是一錘定音，幫助公鹿取得11分領先，最終公鹿也以10分差距收下本季第4勝。

公鹿今天團隊共8人得分上雙並投進19顆三分球，其中羅林斯一人就貢獻5顆三分球、拿下32分，透納（Myles Turner）17分、7籃板，替補上陣的安東尼16分；至於勇士雖然柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）得分都突破20分，但也是全隊唯三得分上雙的球員。

