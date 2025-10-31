快訊

NBA／朝裁判怒比中指 黃蜂「球弟」收到聯盟百萬罰單

聯合新聞網／ 綜合外電報導
夏洛特黃蜂當家控衛「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）因在比賽中對裁判做出不雅手勢，遭聯盟罰款35000美元（約台幣108萬）。

事件發生在10月28日黃蜂作客邁阿密的比賽，當時他們以117比144慘敗；第四節剩下4分02秒時，小鮑爾在一次進攻犯規被吹哨後，朝著裁判比出中指手勢，當場被吹了技術犯規。聯盟賽後針對此不當行為進行審查，最終開出罰款。

小鮑爾向來以充滿個人風格的動作聞名，例如比賽中的「冷血殺手（ice in my veins）」手勢，以及頸部上醒目的「LeFrance」刺青（他被要求在比賽時遮蓋，因被視為商業標誌）。

小鮑爾今天面對魔術拿下17分13助攻7籃板2抄截，在對方3人破20分的優勢下，黃蜂最終以107比123落敗。上季雙方交手魔術4戰全勝，新賽季黃蜂顯然還沒找到破解之道。

