NBA／雷霆新秀托比奇罹睪丸癌 總管：仍是球隊長期計畫一員

雷霆隊總管普雷斯帝（Sam Presti）今日向媒體證實，現年20歲的塞爾維亞潛力新秀托比奇（Nikola Topic）被診斷罹患睪丸癌，目前正依照腫瘤科醫師建議進行化療。

普雷斯帝表示，托比奇於十月初在美國德州休士頓的安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）進行檢查及活體切片，結果證實罹患睪丸癌，「他有一支非常優秀的腫瘤專科團隊，醫師們對他的治療反應與前景都非常正面。值得一提的是，睪丸癌是男性中治癒率最高的癌症類型之一。」

此外，普雷斯帝呼籲外界尊重球員隱私，「托比奇在收到檢查結果後，選擇不立即對外公開病情，希望等正式開始治療後再告訴外界。這是他的個人健康議題，當前他需要的是時間與空間。我們所有人都會在他身邊支持他，陪他度過這段過程。」

至於重返球場的時間表，普雷斯帝明確表示球團不會設下任何期限，托比奇仍是球隊長期計畫中的一員，無論教練、球員甚至醫療團隊，都會對他表達無條件的支持與鼓勵

「他最近才開始進行化療，他仍能進行訓練與重訓，保持身體狀態。當然，這段治療歷程將非常艱辛，但他展現出令人敬佩的毅力與成熟度。我們唯一的期望，就是讓他專注於治療。當他準備好，自然會回到球場上。我們愛他，也相信他一定能度過這一關。」普雷斯帝說道。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也談到托比奇的現況，表示這位年輕後衛在艱難情況下仍保持積極心態，「他的狀態非常好，這並不讓我意外。正如普雷斯帝所提，他是個極為成熟、有紀律又堅毅的年輕人，沒有比他更適合去面對這樣挑戰的20歲球員了。」

托比奇在2024年NBA選秀會以第12順位被雷霆選中，當時他仍在從左膝前十字韌帶撕裂中復原，雖然整個2024–25球季皆未出賽，但締造一場比賽未打但有資格獲得冠軍戒的特別紀錄。