坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

NBA／知名節目成員稱里夫斯是「新林書豪」引美國網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 美聯社
里夫斯。 美聯社

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，林書豪意外形成話題，因為知名節目《Inside the NBA》成員史密斯（Kenny Smith），將里夫斯拿來和「林來瘋」時期的林書豪做比較。

湖人雙星（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）接連因傷缺陣，里夫斯扛起紫金軍團大旗，本季前5戰場均34.2分10.0助攻5.6籃板，總助攻數聯盟第1，總得分第2，表現可說是聯盟頂級球星水準。

史密斯在節目上談到里夫斯的絕殺：「當防守裂縫出現時，可以選擇傳球或出手，他有這2個選項，但他告訴自己：『不，我是新版林書豪，我是小Luka，我要投這一球來贏下比賽。』」

節目主持人強森（Ernie Johnson）不以為然地說：「拿林書豪來比，有點誇張了。」巴克利（Charles Barkley）也提到，里夫斯這幾年表現已經很好。

大部分網友都吐槽史密斯觀點，因為里夫斯早已是湖人核心球員，上季場均20.2分5.8助攻4.5籃板，與林書豪短時間爆發的成名途徑不同。林書豪的英文名「Jeremy Lin」也一度登上美國X熱搜第8。

湖人 里夫斯 林書豪

