NBA／湖人百億易主案正式拍板 新老闆承諾將延續卓越歷史

儘管今年開季因為傷病問題打得跌跌撞撞，但湖人也將在今天起迎接全新氣象，聯盟在今天正式批准湖人的經營權易主案，將由億萬富翁沃爾特（Mark Walter）正式成為球隊所有者，而沃爾特也透過聲明強調將會延續湖人卓越的歷史，並為新時代的成功豎立標竿。

湖人在今年6月傳出易主，掌管紫金大軍長達46年的巴斯家族，正式將球隊多數股權以約100億美元出售給TWG Global首席執行長兼董事長沃爾特，而除了湖人外，他另外也是MLB洛杉磯道奇、WNBA洛杉磯火花和英超足球切爾西的股東。

至於巴斯家族雖然保有超過百分之15的少數股權，讓現任老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）在未來五年將能繼續參與湖人運營工作，巴斯家族透過聲明表示，「在過去10多年來，我們與沃爾特建立深厚的情誼，最初是作為商業夥伴，後來則是成為朋友，現在將成為同事，他一次又一次的證明想為洛杉磯帶來冠軍的決心，我代表所有湖人球迷，對我們未來發展感到無比興奮。」

而這筆易主案在今天通過後，也改寫了塞爾蒂克今年7月以61億美元出售的紀錄，NBA主席席佛（Adem Silver）說：「沃爾特與聯盟常年保持聯繫，他曾是湖人的少數股東，更是火花隊10多年來的主要股東，隨著他成為湖人大股東，我毫不懷疑他將會盡心盡力管理這支球隊，憑藉著他在商業和體育領域的諸多成功經驗，他將會成為我們聯盟寶貴的財富。」