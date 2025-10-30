NBA／生涯12年首次被球迷喊MVP 獨行俠老將：有點困惑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑威爾(左)、佛雷格(右)。 路透
獨行俠隊長人戴維斯（Anthony Davis）今天只打7分鐘就因傷退場，上場機會不多的34歲老將鮑威爾（Dwight Powell）挺身而出，幫助獨行俠以107：105拿下勝利，鮑威爾也獲得球迷MVP歡呼聲。

獨行俠三大長人戴維斯、葛佛（Daniel Gafford）和萊夫利（Dereck Lively II）都受傷，禁區只剩鮑威爾支撐，沒想到他表現神勇，上場29分鐘，貢獻18分6籃板2火鍋，主場球迷也在他罰球時高喊MVP。

鮑威爾已經在NBA賽場征戰12年，他說，「這可能是我第一次遇到這種情況，當下我只專注把罰球投進，雖然一開始有點困惑，但最後還是要專心、把罰球投好。」

狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）今天也貢獻15分10籃板4助攻，鮑威爾盛讚：「他就是一名鬥士，這點在比賽中展露無遺，他熱愛磨練技術，非常勤奮。對他來說，天空才是極限。我對他近期與未來都非常期待，很高興能與他一起贏下更多比賽。」

佛雷格則是稱讚鮑威爾的職業精神，「我從來沒見過有人比他更認真訓練，他每天都在重訓室，永遠是最早到球場的人，總是在那練投，他以身作則，向年輕球員展示正確的態度和方法，始終以極高的職業水準要求自己。」

獨行俠 Cooper Flagg

