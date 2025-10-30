快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湯普森開季外線烙賽 獨行俠主帥：他必須繼續出手

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 法新社
湯普森。 法新社

獨行俠隊今天在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退情況下，仍以107：105險勝溜馬隊。獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）狀態持續低迷，主帥基德（Jason Kidd）也對此發表看法。

戴維斯只打7分鐘就傷退，基德回應戴維斯的傷勢情況，「左小腿不適，他嘗試回到場上，但我們不想冒任何風險，接下來就看他的狀況如何。」

湯普森開季5戰平均只上場20.5分鐘，拿下9.0分3.5籃板，三分命中率僅28.6%。

對於湯普森的低迷，基德強調，「他必須繼續出手，他就是射手，在這個聯盟打了很久。對他來說，該投的球就要投，現在得到的出手機會都很棒，只是球沒進而已。」

獨行俠 Klay Thompson

相關新聞

NBA／里夫斯絕殺唐西奇貼「山羊」符號 湖人2傳奇也發文盛讚

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今天拋投絕殺灰狼隊，隊友詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）、傳奇球星加索（Pau Gasol）和魔術強森（Mag

NBA／湯普森開季外線烙賽 獨行俠主帥：他必須繼續出手

獨行俠隊今天在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退情況下，仍以107：105險勝溜馬隊。獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）狀態持續低迷，主帥基德（Jason Kidd）也對此發表看

NBA／助攻第1、得分第2僅次SGA 里夫斯歸功湖人團隊信任

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季大爆發，今天拋投絕殺灰狼隊，全場進帳28分16助攻，賽後他仍謙虛地說：「沒有教練和隊友的信任，什麼都做不到。」 湖人球星詹姆斯（LeBr

NBA／巴克利吐槽賺大錢沒「買畫」送小老弟 馬克西：他是探花啊

馬克西（Tyrese Maxey）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為76人隊新後場雙槍，兩人開季火熱的表現，聯手幫助球隊打出4勝0敗完美開局。這兩人接受傳奇球星巴克利（Charles Ba

NBA／湖人浪費20分領先 靠里夫斯28分16助攻+絕殺灰狼

湖人隊兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）持續因傷缺陣，里夫斯（Aus...

NBA／連4場大三元！約柯奇率金塊血洗鵜鶘

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續推進個人紀錄，今天他對上鵜鶘隊再繳出21分、12籃板和10助攻的「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。