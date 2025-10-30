NBA／湯普森開季外線烙賽 獨行俠主帥：他必須繼續出手

獨行俠隊今天在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退情況下，仍以107：105險勝溜馬隊。獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）狀態持續低迷，主帥基德（Jason Kidd）也對此發表看法。

戴維斯只打7分鐘就傷退，基德回應戴維斯的傷勢情況，「左小腿不適，他嘗試回到場上，但我們不想冒任何風險，接下來就看他的狀況如何。」

湯普森開季5戰平均只上場20.5分鐘，拿下9.0分3.5籃板，三分命中率僅28.6%。

對於湯普森的低迷，基德強調，「他必須繼續出手，他就是射手，在這個聯盟打了很久。對他來說，該投的球就要投，現在得到的出手機會都很棒，只是球沒進而已。」