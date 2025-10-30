聽新聞
NBA／里夫斯絕殺唐西奇貼「山羊」符號 湖人2傳奇也發文盛讚
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今天拋投絕殺灰狼隊，隊友詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）、傳奇球星加索（Pau Gasol）和魔術強森（Magic Johnson）都發文盛讚里夫斯。
記者賽後詢問里夫斯，詹姆斯和唐西奇可能對他說那些話？里夫斯笑回：「他們可能會說我很爛，因為我投丟了14球，兄弟們快回來，詹姆斯快回來，大家快回來。」
湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）受訪時談到里夫斯：「那傢伙關鍵時刻一定會挺身而出，一點也不意外。他生涯中多次這樣做過，從我開始執教以來也是如此，讓他比賽末段做決策，我感到非常放心。在我看來，他已經證明自己是狠角色，他去年就做到了。」
唐西奇在社群平台上發文，用一隻白色山羊的符號（史上最佳）稱讚里夫斯；詹姆斯則是飆粗話。
加索發文寫道：「里夫斯！太冷血了，繼續保持下去。」魔術強森表示，「里夫斯謝啦！我的道奇輸球後，你真的讓我心情有好一點！」
