快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

NBA／助攻第1、得分第2僅次SGA 里夫斯歸功湖人團隊信任

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯(左)、前鋒拉拉維亞(右)。 法新社
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯(左)、前鋒拉拉維亞(右)。 法新社

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季大爆發，今天拋投絕殺灰狼隊，全場進帳28分16助攻，賽後他仍謙虛地說：「沒有教練和隊友的信任，什麼都做不到。」

湖人球星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）接連缺陣，里夫斯目前出賽5場，平均得到35.8分8.5助攻6.8籃板，投籃命中率57.3%。目前總助攻數聯盟第1，總得分第2，僅次雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

里夫斯受訪時直呼，「我還是不想談自己。這真的很有趣，我就是熱愛籃球，當然，如果沒有教練團對我的信任、隊友們對我的信任，我什麼都做不到。能帶著這種喜悅去打球真的很棒，尤其有人受傷時，大家都能挺身而出，這真的很重要。」

湖人今天另一位致勝功臣是新同學拉拉維亞（Jake LaRavia），他全場11中10，三分球6中5，拿下27分8籃板。里夫斯稱讚他打出生涯最佳戰役，拉拉維亞則表示，「里夫斯今天有16助攻，我想那些球幾乎都是他傳的吧。我今天手感很好，找到節奏後就持續出手，球開始進的時候，那種感覺就來了。」

湖人 里夫斯 灰狼

相關新聞

NBA／里夫斯絕殺唐西奇貼「山羊」符號 湖人2傳奇也發文盛讚

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今天拋投絕殺灰狼隊，隊友詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）、傳奇球星加索（Pau Gasol）和魔術強森（Mag

NBA／湯普森開季外線烙賽 獨行俠主帥：他必須繼續出手

獨行俠隊今天在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退情況下，仍以107：105險勝溜馬隊。獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）狀態持續低迷，主帥基德（Jason Kidd）也對此發表看

NBA／助攻第1、得分第2僅次SGA 里夫斯歸功湖人團隊信任

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季大爆發，今天拋投絕殺灰狼隊，全場進帳28分16助攻，賽後他仍謙虛地說：「沒有教練和隊友的信任，什麼都做不到。」 湖人球星詹姆斯（LeBr

NBA／巴克利吐槽賺大錢沒「買畫」送小老弟 馬克西：他是探花啊

馬克西（Tyrese Maxey）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為76人隊新後場雙槍，兩人開季火熱的表現，聯手幫助球隊打出4勝0敗完美開局。這兩人接受傳奇球星巴克利（Charles Ba

NBA／湖人浪費20分領先 靠里夫斯28分16助攻+絕殺灰狼

湖人隊兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）持續因傷缺陣，里夫斯（Aus...

NBA／連4場大三元！約柯奇率金塊血洗鵜鶘

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續推進個人紀錄，今天他對上鵜鶘隊再繳出21分、12籃板和10助攻的「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。