NBA／助攻第1、得分第2僅次SGA 里夫斯歸功湖人團隊信任

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季大爆發，今天拋投絕殺灰狼隊，全場進帳28分16助攻，賽後他仍謙虛地說：「沒有教練和隊友的信任，什麼都做不到。」

湖人球星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）接連缺陣，里夫斯目前出賽5場，平均得到35.8分8.5助攻6.8籃板，投籃命中率57.3%。目前總助攻數聯盟第1，總得分第2，僅次雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

里夫斯受訪時直呼，「我還是不想談自己。這真的很有趣，我就是熱愛籃球，當然，如果沒有教練團對我的信任、隊友們對我的信任，我什麼都做不到。能帶著這種喜悅去打球真的很棒，尤其有人受傷時，大家都能挺身而出，這真的很重要。」

湖人今天另一位致勝功臣是新同學拉拉維亞（Jake LaRavia），他全場11中10，三分球6中5，拿下27分8籃板。里夫斯稱讚他打出生涯最佳戰役，拉拉維亞則表示，「里夫斯今天有16助攻，我想那些球幾乎都是他傳的吧。我今天手感很好，找到節奏後就持續出手，球開始進的時候，那種感覺就來了。」