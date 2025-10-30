NBA／巴克利吐槽賺大錢沒「買畫」送小老弟 馬克西：他是探花啊

馬克西（Tyrese Maxey）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為76人隊新後場雙槍，兩人開季火熱的表現，聯手幫助球隊打出4勝0敗完美開局。這兩人接受傳奇球星巴克利（Charles Barkley）視訊訪問時，馬克西遭到巴克利吐槽。

馬克西去年獲得76人5年2.04億美元的延長合約，裝扮新潮的他，與極簡風的埃奇庫姆形成強烈對比。讓巴克利忍不住吐槽：「你拿到合約，也配得上那筆錢，但為什麼不幫這小子買東西掛在他該死的牆上？你牆上都是好畫，他就一片白牆。拜託，如果你要當老大哥，就以身作則，買點東西給那孩子掛在牆上吧。」

埃奇庫姆笑說：「謝謝你，查克。」馬克西則笑回：「他可是探花啊！你看到他胸口那個Adidas標誌了嗎？他們會照顧好他，我跟你說，其他東西我都幫他準備好了。」事實上，埃奇庫姆的新秀合約為4年5043萬美元，後2年為球隊選項。

76人開季缺少球星喬治（Paul George），當家中鋒安比德（Joel Embiid）有出賽，但還在調整狀況。馬克西前4戰場均狂飆37.5分8.3助攻，埃奇庫姆也有平均22.3分5.8籃板5.5助攻的優異表現，暫居官方新人榜第一。

安比德目前3戰平均只打21分鐘，得到16.3分5.0籃板。不過埃奇庫姆仍對球隊充滿信心，「那位大個子會回到場上，我覺得我們今年會奪冠，我才不在乎別人怎樣說。」