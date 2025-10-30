快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

NBA／巴克利吐槽賺大錢沒「買畫」送小老弟 馬克西：他是探花啊

聯合新聞網／ 綜合報導
76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、球星馬克西（Tyrese Maxey）。 法新社
76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、球星馬克西（Tyrese Maxey）。 法新社

馬克西（Tyrese Maxey）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為76人隊新後場雙槍，兩人開季火熱的表現，聯手幫助球隊打出4勝0敗完美開局。這兩人接受傳奇球星巴克利（Charles Barkley）視訊訪問時，馬克西遭到巴克利吐槽。

馬克西去年獲得76人5年2.04億美元的延長合約，裝扮新潮的他，與極簡風的埃奇庫姆形成強烈對比。讓巴克利忍不住吐槽：「你拿到合約，也配得上那筆錢，但為什麼不幫這小子買東西掛在他該死的牆上？你牆上都是好畫，他就一片白牆。拜託，如果你要當老大哥，就以身作則，買點東西給那孩子掛在牆上吧。」

埃奇庫姆笑說：「謝謝你，查克。」馬克西則笑回：「他可是探花啊！你看到他胸口那個Adidas標誌了嗎？他們會照顧好他，我跟你說，其他東西我都幫他準備好了。」事實上，埃奇庫姆的新秀合約為4年5043萬美元，後2年為球隊選項。

76人開季缺少球星喬治（Paul George），當家中鋒安比德（Joel Embiid）有出賽，但還在調整狀況。馬克西前4戰場均狂飆37.5分8.3助攻，埃奇庫姆也有平均22.3分5.8籃板5.5助攻的優異表現，暫居官方新人榜第一。

安比德目前3戰平均只打21分鐘，得到16.3分5.0籃板。不過埃奇庫姆仍對球隊充滿信心，「那位大個子會回到場上，我覺得我們今年會奪冠，我才不在乎別人怎樣說。」

76人 馬克西 Joel Embiid

相關新聞

NBA／湖人浪費20分領先 靠里夫斯28分16助攻+絕殺灰狼

湖人隊兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）持續因傷缺陣，里夫斯（Aus...

NBA／巴克利吐槽賺大錢沒「買畫」送小老弟 馬克西：他是探花啊

馬克西（Tyrese Maxey）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為76人隊新後場雙槍，兩人開季火熱的表現，聯手幫助球隊打出4勝0敗完美開局。這兩人接受傳奇球星巴克利（Charles Ba

NBA／連4場大三元！約柯奇率金塊血洗鵜鶘

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續推進個人紀錄，今天他對上鵜鶘隊再繳出21分、12籃板和10助攻的「大...

NBA／AD又受傷獨行俠長人幾乎團滅！ 老將鮑威爾挺身險勝溜馬

獨行俠隊擁有多名先發級長人，但球星戴維斯（Anthony Davis）今天再度受傷，靠著老將鮑威爾（Dwight Powell）支撐，獨行俠終場仍以107：105險勝溜馬隊。 葛佛（Daniel

NBA／想幫助勇士年輕球員成長 巴特勒：老人快離開聯盟了

勇士隊以老將為陣容核心，但陣中也有庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕小將。巴特勒（Jimmy Butler）受訪時表示，任務是成為好學長，幫助年輕球員成長。 勇士開季取得4勝1敗佳

NBA／好衰！老鷹球星楊恩被隊友撞傷右膝恐傷韌帶

老鷹隊開季4戰只拿1勝，今天面對還沒開胡的籃網隊，當家球星楊恩（Trae Young）卻成傷兵，且是第一節就被隊友蓋伊（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。