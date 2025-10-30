快訊

NBA／湖人浪費20分領先 靠里夫斯28分16助攻+絕殺灰狼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里夫斯面對灰狼隊攻下全隊最高的28分，包括最後的「絕殺」中距離。 美聯社
里夫斯面對灰狼隊攻下全隊最高的28分，包括最後的「絕殺」中距離。 美聯社

湖人隊兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Dončić）持續因傷缺陣，里夫斯（Austin Reaves）再度挺身而出，他面對灰狼隊攻下全隊最高的28分，包括最後的「絕殺」中距離，率隊驚險以以116：115踢館成功。

開季前兩戰合轟92分的唐西奇，因左手指扭傷與左小腿挫傷，至少休兵一周，原本是球隊第三得分點的里夫斯扛起重任，開季第3戰狂轟生涯新高51分助隊擊敗國王隊，前一場對上拓荒者隊雖輸球仍有41分表現。

今天碰灰狼，里夫斯多了拉拉維亞（Jake LaRavia）當幫手，在拉拉維亞27分、8籃板挹注下，湖人最多取得20分領先，第四節中段八村壘進球後也握有107：91的絕對優勢。但灰狼在迪文森佐（Donte DiVincenzo）領軍下反撲，先將差距縮小到個位數，最後2分多鐘更在麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和藍道（Julius Randle）聯手下打出9：0的逆轉攻勢，最後10秒反以115：114超前。

湖人最後一擊交到里夫斯手中，他先遭犯規，時間還有6.6秒；湖人發邊線球，球仍交給里夫斯，他先閃過麥克丹尼爾斯、再突破戈貝爾（Rudy Gobert），最後在迪文森佐伸手干擾下投進壓哨中距離，讓湖人戲劇性「絕殺」灰狼，戲劇性迎接本季第3勝。

里夫斯除28分還有平生涯最多的16助攻，艾頓和八村壘贊助17分；差點演出逆轉勝的灰狼，當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右腿傷勢至少要缺陣兩周，今天藍道轟下33分，麥克丹尼爾斯也有30分演出，但沒守住里夫斯最後一擊，苦吞主場敗仗。

