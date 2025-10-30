NBA／連4場大三元！約柯奇率金塊血洗鵜鶘

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊隊當家球星約柯奇。 美聯社
金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續推進個人紀錄，今天他對上鵜鶘隊再繳出21分、12籃板和10助攻的「大三元」成績，除助隊寫下122：88大勝，更締造開季連4戰都完成「大三元」的紀錄，加入「大O」羅賓森（Oscar Robertson）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），成為史上第三人。

約柯奇本季4場都完成「大三元」，生涯累積168次，史上排名第三，排在前面的正是羅賓森和「衛少」，3度奪下年度MVP的約柯奇很有機會在本季就超車羅賓森的181次，進而挑戰衛斯特布魯克的203次紀錄。

金塊今天第三節打出39：11比分拉開差距，其中一波更發動24：0的瘋狂攻勢，三節打完已取得92：58的絕對領先。約柯奇第四節直接休兵，全場只打28分鐘，15投10中包括2投1中的三分球。

穆雷（Jamal Murray）和布勞恩（Christian Braun）各為金塊攻下17分，助隊開幕戰吞敗後迎接3連勝。

苦吞開季4連敗的鵜鶘以菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）21分最佳，威廉森（Zion Williamson）11分。

